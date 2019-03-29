前NBA明星前鋒路易斯訪台　鼓勵年輕球員勇敢追夢

▲路易斯（Rashard Lewis）訪台，揭開今年NBA 3x序幕。（圖／大漢行銷提供）

體育中心／綜合報導

國泰NBA 3x三對三籃球賽為了更加貼近年輕學子，今年在賽事中新增高中參賽選手，並加入「嘻哈」音樂元素，以「翅膀硬了」作為賽事精神，希望傳達勇敢追夢的理念。國泰NBA 3x在NBA及國泰金控長期合作與耕耘下邁入第９年。延續過往傳統，今年邀請NBA冠軍成員路易斯（Rashard Lewis）來台。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

為響應國泰NBA 3x首度新增高中組賽事，並以「翅膀硬了」作為賽事標語，記者會中，特別邀請107學年度HBL MVP能仁家商林彥廷，以及UBA公開女一級MVP佛光大學陳孟欣到場站台。即將畢業升上大學的林彥廷認為，因為國泰NBA 3x的每場比賽只有10分鐘，需要更高的穩定性與技巧，對之後適應大學較成熟的球風也有幫助。

陳孟欣也表示，多了高中組，給高中生有個證明自己的機會，相當符合賽事主題「翅膀硬了」，目前效力於SBL達欣工程的溫立煌則相當感謝國泰NBA 3x，因為有這個舞台，讓他一圓前往美國觀看NBA的夢想，溫立煌現場也勉勵參賽的選手，只要堅持跟努力，任何夢想都有可能實現。

▲107學年度HBL MVP林彥廷。（圖／大漢行銷提供）

▲107學年度UBA MVP陳孟欣。（圖／大漢行銷提供）

由於嘻哈文化與籃球一直有著密不可分的情感，因此國泰NBA 3x今年展開全新企劃，首度加入「嘻哈」音樂元素，邀請熱血、懷著夢想等喜愛嘻哈音樂及籃球的朋友一同加入，同時邀請全台大專12所院校嘻哈音樂社團創作以籃球、夢想、挑戰等素材為主題的歌曲。

今年延續過往傳統，邀請NBA冠軍成員路易斯來台。身高208公分的路易斯在NBA時期以「長人射手」聞名，生涯二度入選全明星賽，更在2008-2009賽季於奧蘭多魔術隊投進該季最多的220顆三分球，16個球季繳出年平均14.9分5.2籃板1.7助攻的成績。路易斯親切地用中文「大家好」和台灣球迷打招呼，展現自己親民一面。

過去參加過五對五、三對三比賽，路易斯說，「三對三特點在於，只有三個人進行進攻和防守，對於每個人的個人技巧要求相對比較高，需要每一名球員都能進攻也能防守，很適合磨練球員的籃球全面的技巧。」路易斯鼓勵將參加國泰NBA 3x的球員，別管旁人的看法如何，只要堅持自己的夢想，透過不斷努力，就醫定會有成功的那天。

國泰長期贊助NBA舉辦三對三賽事，今年已經第９年，NBA台灣區副總裁兼總經理高培明表示，雙方目標都很一致，希望能把籃球魅力推廣到全世界，並透過新增高中組和音樂創作比賽，讓更多學生能夠藉由這樣的平台，來展現他們的籃球或是創作天賦，追求他們的夢想。談到今年新增的高中組，國泰證券營運管理處副總經理林健治說，這對年輕球員來講，是個很棒的磨練機會，期待球員們繼續精進自己。

▲路易斯與國泰營運副總經理林健治。（圖／大漢行銷提供）

2019國泰NBA 3x將過去菁英組更名為挑戰組，另外再新增高中組，即日起開放網路報名至4月26日截止。預賽依序於5月4日高雄醫學大學、５月18日新北明志科技大學、5月25日台南成功大學、 6月2日台中逢甲大學、６月８日桃園元智大學以及6月23日台北教育大學等六地巡迴開打。

僅限制今年甲組應屆畢業生的高中組則因隊伍數較少，僅在台北市、台中、高雄進行比賽，各出線隊伍即可參加７月份全台總決賽，「一般組」男、女冠軍隊伍將獲得前往美國參加最原汁原味的NBA圓夢之旅，「挑戰組」男、女冠軍隊伍將獲邀前往10月的NBA上海賽，至於「高中組」男、女冠軍則將獲邀參加位在中國大陸浙江省諸暨市的NBA精英訓練營。