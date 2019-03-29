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詹皇坦言沒有季後賽打的日子很艱困　仍對自己有信心

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▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹皇坦言沒季後賽打的是很很艱困。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

湖人在24日敗給籃網後確定無緣季後賽，這樣的表現完全不達當初外界所預期，最主要就是因為他們有著當今第一人詹姆斯(LeBron James)坐鎮，被擋在季後賽大門之外，也中斷了「詹皇」連續15連闖入季後賽紀錄，近期他受訪則坦言沒季後打的日子很艱困。

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詹皇表示，「沒有季後賽的日子非常艱困，我不會在這裡騙你們，從數據方面來看，我們已經被淘汰無緣季後賽了。能打季後賽，對我而言就像是NCAA的三月瘋一樣，當比賽到來的時候，我知道可以上場打球就會全力以赴。」

原先詹姆斯轉戰湖人，大家都期望他可以帶領年輕的紫金軍團殺入睽違5年的季後賽，在開季時他們戰績還曾一度衝到西區第4，卻在聖誕大戰「詹皇」受傷後，情勢出現轉變，又在季中交易爆出整隊小將被放上檯面，導致戰績直直落最終被擋在季後賽大門之外。自從2003年開始，詹姆斯已經連續15連闖入季後賽，更連8年率隊打進總冠軍戰，現在無緣季後賽，也導致這2大紀錄中斷。

儘管沒有季後賽打，詹姆斯表現仍相當全面，本季場均仍可以得到27.4分，8.6籃板，8.2助攻，1.3抄截，投籃命中率50.8％，在湖人確定無緣季後賽後的3場比賽，詹姆斯也繳出了25.7分，9籃板，13助攻，但投籃命中率下降至41.8％，但他仍表示對自己有信心，可以靠組織其他方式來影響比賽。

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯
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