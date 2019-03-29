日職／王柏融旅日生涯首戰　日媒預測扛第3棒右外野手

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日職29日開幕，台將共有3人在一軍陣容，其中日本火腿的王柏融最受矚目，扛著中職打擊三冠王稱號，即將展開日職生涯第一場例行賽，日本媒體《日刊體育》預測他將先發第三棒，擔綱左外野手。

王柏融前一日照表操課訓練，火腿隊監督栗山英樹提醒他快樂打棒球，還透露將他排在中心棒次，王柏融受訪時則透露，「打第幾棒都可以。」即將面對日職生涯首戰，王柏融也先看過球隊提供的情蒐報告，即使面對不熟悉的投手也要正面迎接挑戰。

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《日刊體育》評論火腿今年補強投打戰力，找來生涯120勝的投手金子弌大，還有網羅「台灣的大王」王柏融，準備拼暌違3年的「日本一」。針對開幕戰先發陣容，《日刊體育》預測王柏融將扛第3棒、右外野手，與第四棒中田翔與第五棒近藤健介串連火力，日本火腿開幕戰由上澤直之先發，對決歐力士山岡泰輔，巧合的是，王柏融與這兩位投手都曾在2014年參加Ｕ21世界盃。《 ETtoday新聞雲》將帶來第一手即時消息，以及北海道直擊的相關報導。

除了王柏融之外，陽岱鋼與宋家豪也有機會在開幕戰就亮相。讀賣巨人強打陽岱鋼在熱身賽最後一週大爆發，累計5轟與大田泰示並列全壘打王，讓教練團相當放心，監督原辰德也早在一週前就預告陽岱鋼將扛開幕戰第五棒。樂天金鷹宋家豪迎接生涯首次開幕一軍，在牛棚待命等待為球隊鞏固勝利的機會。

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）