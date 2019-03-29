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兒時偶像退休　戈登「高調刊報」感謝鈴木一朗感動眾人

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▲戈登刊報感謝鈴木一朗。（圖／截自西雅圖時報）

▲戈登刊報感謝鈴木一朗。（圖／截自西雅圖時報）

記者楊舒帆／綜合報導

從小把鈴木一朗當偶像，美聯打擊王戈登（Dee Gordon）對這位隊友的崇拜不言可喻，當鈴木一朗宣布退休時，他也忍不住落淚，甚至刊登報紙寫了長篇感謝信致敬從偶像成為兄弟的鈴木一朗。

今年30歲的戈登，小時候就隨著老爸Tom Gordon在球場上走跳，戈登說，「在我決定之打棒球之前，我曾看著你，『喔，跟我一樣瘦小，如果他可以做到，我也一定可以。』心裡這樣想著，是你決定讓我打棒球的。」他談到在自己還是小鬼的時候，就把鈴木一朗當偶像，而且在一個他還出生就出現的古早電玩遊戲，取名一朗。

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這封公開感謝信，他也分享了第一次面對鈴木一朗的場景，戈登寫道，「我是在2004年休士頓的明星賽遇到你的，記得下午三點左右，我的父親帶著我環繞球場時，你已經在那裡伸展做準備，這是明星賽耶！」

長大後的戈登如願以償成為大聯盟球員，就在2012年他披上道奇戰袍，終於在比賽中對決一朗，戈登回憶道。「當時我忍不住地看著你打席，超過我的守備工作。（抱歉了道奇隊，但那是一朗耶！你懂吧！」

就在戈登可以親自問一朗打擊之前，隔天就傳出一朗被交易至洋基的消息，讓他崩潰，還好命運安排讓他們2015年在馬林魚成為隊友，戈登興奮地到處跟朋友分享這項消息，而且一早就到球場一賭「偶像」賽前的準備工作，就在兩人同隊的五年，從馬林魚到水手，戈登不斷從偶像身上挖寶。

戈登接著用真摯的話語闡述對一朗的感謝，「一朗，這過去五年你幫助我的事太多了，我們所擁有美好的時光、不好的時光，有高潮也有低潮，但你的友誼從沒消失，如果沒有你指導，還有你告訴我的秘密，戈登不會拿下的打擊王的。」

戈登為了致敬偶像而登報，他信中提到，「我實在不覺得推特或IG足以搭上你退休的重大時刻，我想要做正確的事情來高調地告訴你，我有多們感謝你。」

事實上戈登受訪時表示，「我有傳訊息跟一朗說，『我做了一件事，如果你不喜歡的話，我很抱歉，但我已經做了。』還好他告訴我，他很喜歡，而且覺得很驚喜。」即使鈴木一朗已經成為戈登多年的兄弟，他仍難掩小粉絲般對偶像的崇敬與慎重，甚至擔心行為不受「偶像」所喜，這封信感動了一朗，也感動了所有喜歡他們兩位的球迷。

▲鈴木一朗與戈登（Dee Gordon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗與戈登（Dee Gordon）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 打擊王戈登
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