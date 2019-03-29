畢爾全面數據自認全聯盟第2得分後衛　僅次於哈登

▲畢爾認為自己是全聯盟第2得分後衛，僅次於哈燈。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

巫師本季過得非常不順遂，不僅球隊內部爆不合，更有著大量傷兵潮，在沃爾(John Wall)以及霍華德(Dwight Howard)相繼報銷的情況下，畢爾(Bradley Beal)一人扛起了球隊，儘管現在巫師幾乎確定無緣季後賽，但他的表現仍相當出色，而畢爾近期受訪更稱自己是全聯盟第2好的得分後衛，僅次於哈登(James Harden)。

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華盛頓今年有著「魔獸」加盟，原先外界都認為他能與「雙槍」進行連線，不料霍華德卻因為臀傷困擾，只參與了9場比賽就宣告報銷，隨後「牆哥」也遭逢阿基里斯腱斷裂傷勢，導致球隊戰力大幅受損，只能靠著畢爾獨撐大局，在球隊狀況危急下，畢爾沒有讓外界失望，雖然現在巫師幾乎無緣季後賽，但他仍繳出了場均26分，5.2籃板，5.5助攻的亮眼數據，更入選了今年全明星賽。

對於自己的好表現，畢爾認為自己已經成為聯盟頂級的得分後衛，僅次於哈登而已，「我覺得自己很像哈登，在他之後我就是聯盟最好的得分後衛。我的數據也許證明了這點，只是我們現在無法贏球，我覺得在很多方面，戰績會影響我進入最佳陣容，但從個人角度來看，我感覺自己達到了那個高度。」

進入最佳陣容不僅是個人榮譽，也會影響到畢爾的薪資，若他今年入選最佳陣容，在休賽季就有資格以超級頂薪續約，可以簽下4年1.94億美元的合約，但畢爾也表示自己還沒想那麼遠，現在只想搞清楚球隊在休賽季要怎麼做以及未來的目標為何。

▲哈登。（圖／路透社）