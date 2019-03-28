洋基本季關鍵人物　左投佩克斯頓被點名

▲洋基左投佩克斯頓。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

去年球季洋基在季後賽被紅襪擊倒，宿敵還如願奪下世界大賽冠軍。而今年洋基爭冠的關鍵，外媒點評透過交易來到紐約的前水手左投佩克斯頓（James Paxton）將是關鍵人物。

紅襪去年賽季戰績長紅拿下108勝優於洋基的100勝，並且賽分區系列賽3比1晉級。洋基在去年11月拿出3名小聯盟潛力新秀，向水手換來上季繳出11勝6敗的佩克斯頓。他將是縮小兩隊差距的關鍵人物。

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上季紅襪先發投手群防禦率3.77，由於洋基的4.05，現在布朗克斯轟炸機王牌先發史華連諾（Luis Severino）受傷可能缺席球季初1個月，讓佩克斯頓的角色顯得更加重要。佩克斯頓去年28次先發和160局的投球都寫下生涯新高，不過也兩次進入傷兵名單。一次下背部受傷，另一次被平飛球打中手腕；先前的傷兵史還包括胸肌受傷，左前臂拉傷，手指肌腱拉傷。他還曾因背肌拉傷，在2014年只投了74局。

不過只要佩克斯頓維持健康，展現宰制力不是問題，上季每9局他平均投出11.7次三振，優於洋基所有先發。今年4月中旬，他將有機會和紅襪對決。佩克斯頓去年投球有63.8%為速球，21.5%為曲球，14.3%為卡特球。而他的四縫線速球，均速高達95.9英里。

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