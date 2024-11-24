七六人本季唯一收穫！　「抖音哥」麥凱恩打破艾佛森紀錄

▲▼七六人新秀麥凱恩。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城七六人本季遭遇災難式開季，截至台灣時間24日，七六人戰績3勝12敗排名全聯盟倒數第2。今夏休賽季，他們先以4年2.12億美元（約68.8億台幣）簽下自由球員喬治（Paul George），再以5年2.04億美元（66.3億台幣）的頂薪續約馬克西（Tyrese Maxey），加上陣中一哥恩比德（Joel Embiid）組成超級3巨頭，令人意外的是，目前隊上表現最出色的並不是3巨頭其中一位，而是新秀「抖音哥」麥凱恩（Jared McCain），甚至打破傳奇球星艾佛森（Allen Iverson）的生涯前15場比賽命中最多三分球紀錄。

開季至今15場比賽，麥凱恩場均16.5分、2.3籃板、2.7助攻，在每場出賽23.7分鐘的狀況下，投籃命中率高達48.4%，三分命中率為42.7%，表現得非常亮眼。且麥凱恩近8場上場時間更是都超過30分鐘，目前好表現讓他在最佳新秀榜排名第1。

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Big weeks from Jared McCain (27.7 PPG, 50.8 FG%) and Dalton Knecht (24.3 PPG, 67.3 FG%) lift them into the top 3 ????



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????: https://t.co/AqnQdeEsR5 pic.twitter.com/HuVKevvcUB — NBA (@NBA) November 20, 2024

Jared McCain’s last 7 games:



30 PTS 6 REB 3 AST

20 PTS 2 REB 5 AST

20 PTS 4 REB 4 AST

29 PTS 1 REB 4 AST

34 PTS 2 REB 10 AST

23 PTS 3 REB 2 AST

27 PTS 3 REB 2 AST



Rookie of the year pic.twitter.com/bjCxYBQQj2 — ᴅ ʀ ᴇ ᴡ (@FeelLikeDrew) November 23, 2024

麥凱恩在2024 NBA選秀的第16順位被七六人選中，在台灣時間23日面對籃網隊比賽中，麥凱恩拿下30分、5籃板、3助攻、2抄截，全場出手20球，命中11球。

麥凱恩在這場比賽，以及他近期成為七六人得分王的表現，創造了多項紀錄。

- NBA新秀生涯前五場先發的最多三分球紀錄，共命中26顆。

- 七六人新秀生涯前15場比賽命中最多三分球紀錄，總計37記三分，打破了艾佛森的紀錄。

- NBA新秀連續最多場比賽至少命中三個三分球紀錄，已連續8場。

- 連續7場比賽都至少攻下20分，本季其他所有NBA新秀加起來總共10場。