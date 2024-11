七六人本季唯一收穫！　「抖音哥」麥凱恩打破艾佛森紀錄

▲▼七六人新秀麥凱恩。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城七六人本季遭遇災難式開季,截至台灣時間24日,七六人戰績3勝12敗排名全聯盟倒數第2。今夏休賽季,他們先以4年2.12億美元(約68.8億台幣)簽下自由球員喬治(Paul George),再以5年2.04億美元(66.3億台幣)的頂薪續約馬克西(Tyrese Maxey),加上陣中一哥恩比德(Joel Embiid)組成超級3巨頭,令人意外的是,目前隊上表現最出色的並不是3巨頭其中一位,而是新秀「抖音哥」麥凱恩(Jared McCain),甚至打破傳奇球星艾佛森(Allen Iverson)的生涯前15場比賽命中最多三分球紀錄。

開季至今15場比賽,麥凱恩場均16.5分、2.3籃板、2.7助攻,在每場出賽23.7分鐘的狀況下,投籃命中率高達48.4%,三分命中率為42.7%,表現得非常亮眼。且麥凱恩近8場上場時間更是都超過30分鐘,目前好表現讓他在最佳新秀榜排名第1。

