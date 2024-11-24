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兩大天王聯手！　喬科維奇聘請莫瑞擔任教練

▲莫瑞（Andy Murray）與喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／路透）

▲莫瑞（Andy Murray）與喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

坐擁24座大滿貫男單冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）今（24日）宣布，將聘請剛退休的「英國希望」莫瑞（Andy Murray）加入自己的教練團隊，兩人至少會合作到澳網結束，喬科維奇也力爭個人第11座澳網冠軍。

「我們曾經在這項運動中上演了許多史詩般的對決，他們稱我們是改變比賽規則的人、勇敢的冒險家和締造歷史的人，我曾以為我們的故事已經結束，但事實證明，這個故事還有最後一章，現在，該是讓我最艱難的對手之一加入我的團隊的時候了，歡迎教練莫瑞！」喬科維奇在影片中說道。

「能讓我最偉大的競爭對手之一成為我的團隊成員，站在網的一邊作為我的教練，我感到非常興奮，我期待與莫瑞一起開始新賽季，並在墨爾本與他並肩作戰，我們在職業生涯中曾在那裡分享了許多非凡的時刻，」喬帥接著表示。

喬科維奇與莫瑞同為1987年5月出生，相差僅一週，兩人在職業生涯中都曾登上ATP排名榜榜首的位置，在36場生涯交手中，喬科維奇贏下了其中25場；決賽方面雙方則是交鋒19場，包括7次大滿貫決賽以及2016年的ATP年終總決賽，至於最近一次決賽對決則要回朔至2017年的多哈決賽。

莫瑞在今年巴黎奧運後宣布退役，結束了他輝煌的職業網球生涯，而喬科維奇則於今年3月宣布與合作六年的教練伊萬尼塞維奇（Goran Ivanisevic）分道揚鑣；喬科維奇與莫瑞的合作將從休賽期開始，並至少到澳網結束，屆時他將重新評估這段合作關係。

喬科維奇最後在個人社交媒體上發布消息時，開玩笑的提到，「他從來就不喜歡退役，」這句話回應了莫瑞退役時表示自己「其實也沒那麼喜歡網球」的玩笑。

「我將在準備期間加入喬科維奇的團隊，幫助他以最佳狀態迎接澳網，我對此非常期待，也很高興能換一個角度，站在網的另一邊與喬科維奇合作，我也很感激能有這個機會，幫助他實現明年的目標，」莫瑞說道。

關鍵字： ATP喬科維奇莫瑞

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