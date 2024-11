兩大天王聯手！　喬科維奇聘請莫瑞擔任教練

▲莫瑞(Andy Murray)與喬科維奇(Novak Djokovic)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

坐擁24座大滿貫男單冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)今(24日)宣布,將聘請剛退休的「英國希望」莫瑞(Andy Murray)加入自己的教練團隊,兩人至少會合作到澳網結束,喬科維奇也力爭個人第11座澳網冠軍。

「我們曾經在這項運動中上演了許多史詩般的對決,他們稱我們是改變比賽規則的人、勇敢的冒險家和締造歷史的人,我曾以為我們的故事已經結束,但事實證明,這個故事還有最後一章,現在,該是讓我最艱難的對手之一加入我的團隊的時候了,歡迎教練莫瑞!」喬科維奇在影片中說道。

「能讓我最偉大的競爭對手之一成為我的團隊成員,站在網的一邊作為我的教練,我感到非常興奮,我期待與莫瑞一起開始新賽季,並在墨爾本與他並肩作戰,我們在職業生涯中曾在那裡分享了許多非凡的時刻,」喬帥接著表示。

BREAKING: Andy Murray will coach Novak Djokovic starting in the off season and through the Australian Open. Now that’s a legendary coaching partnership. pic.twitter.com/tYQHSYIsBN

喬科維奇與莫瑞同為1987年5月出生,相差僅一週,兩人在職業生涯中都曾登上ATP排名榜榜首的位置,在36場生涯交手中,喬科維奇贏下了其中25場;決賽方面雙方則是交鋒19場,包括7次大滿貫決賽以及2016年的ATP年終總決賽,至於最近一次決賽對決則要回朔至2017年的多哈決賽。

莫瑞在今年巴黎奧運後宣布退役,結束了他輝煌的職業網球生涯,而喬科維奇則於今年3月宣布與合作六年的教練伊萬尼塞維奇(Goran Ivanisevic)分道揚鑣;喬科維奇與莫瑞的合作將從休賽期開始,並至少到澳網結束,屆時他將重新評估這段合作關係。

After being on opposite teams for over 20 years (including their junior days)...



...Novak Djokovic & Andy Murray are now teaming up!! pic.twitter.com/OZSSlg5Sle