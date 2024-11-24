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不斷更新／羅戈也被打退場！美國6局擴大4比0領先

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，美國隊辛普森（Chandler Simpson）。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，美國隊辛普森（Chandler Simpson）。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽24日午場季軍戰，委內瑞拉先發投手為統一獅洋投勝騎士投2.2局失2分退場，羅戈中繼也遭到狙擊，美國隊6局上猛攻將他打退場，美國擴大至4比0。。

美國隊打線1局上面對勝騎士，兩出局後，威廉斯（Carson Williams）掃出二壘安打，沃德（Ryan Ward）選到保送，發動盜壘衝二壘跑者遭到阻殺。

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勝騎士2局上讓美國3上3下，3局上兩保送後，先以飛球解決打者，隨後又控球不穩保送形成滿壘，美國靠高飛犧牲打先馳得點。莫斯克達（Oddanier Mosqueda）接替，又連兩保送免費送1分。

效力富邦悍將的羅戈4局上接替，三振瑞特（Luke Ritter）並演出3上3下。

羅戈5局上續投，辛普森（Chandler Simpson）掃二壘安打利用高飛球衝向三壘，羅戈回穩飆霸氣連飆2次三振，化解危機。

美國6局上強森（Termarr Johnson）靠著安打、盜壘攻佔得點圈，羅戈這時又投出觸身球保送，留下一、二壘跑者黯然退場。阿爾瓦雷茲（Jose Alvarez）接替，奧基（Chris Okey）適時安打攻佔滿壘，辛普森跑出內野安打，進帳1分。隨後又靠著投手暴投得分，擴大至4比0。

美國隊先發勞倫斯（Casey Lawrence）前5局封鎖委內瑞拉打線，被敲3安打，奪6次三振無失分。

關鍵字： 棒球世界12強賽委內瑞拉美國隊季軍戰

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