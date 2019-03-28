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紅襪教頭柯拉無懼近18年世界大賽背靠背魔咒　自信連霸

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▲▼紅襪總教練柯拉（Alex Cora）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪總教練柯拉（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

大聯盟29日將迎接開幕戰，去年冠軍紅襪也力求衛冕，但近18年沒有球隊在奪冠隔年以背靠背贏下世界大賽冠軍，就此紅襪總教練柯拉（Alex Cora）相當自信，認為紅襪今年可順利奪冠完成連霸。

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大聯盟近18年來沒有球隊可連續2年拿下世界大賽冠軍，儘管2000年洋基曾締造3連霸，但近年如費城人、巨人、皇家等球隊雖然在奪冠後隔年2度叩關世界大賽，但都沒有完連霸。

紅襪總教練柯拉表示，「我認為是球隊現在有什麼與球員想做什麼，費城人、巨人、皇家、道奇、太空人都連續兩年打進世界大賽，他們都是很棒的球隊，如果球隊狀態已經很好，我們也有很優秀的團隊，我相信我們今年能奪冠。」

▲2018世界大賽G5,紅襪馬丁尼茲（J.D. Martinez）開砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪去年奪下108勝寫下隊史117年最佳戰績（圖／達志影像／美聯社）

柯拉提到，陣中有很球員去年是第一次嚐到冠軍滋味，投手普萊斯（David Price）也曾告訴他想再拿下一座冠軍，這也讓其他球員與普萊斯一樣渴望再次奪冠。

紅襪去年奪下108場勝利創下隊史117年來最佳戰績，是1946年奪下104勝後睽違72年再度單季拿下百勝以上戰績，戰績也超越2007與2013年當時奪冠的96勝與97勝。

關鍵字： MLB紅襪巨人費城人太空人皇家
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