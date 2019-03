不回答就要吃生牛舌　布萊恩鬆口自認最偉大：我最強喬丹第二

▲布萊恩自認史上最偉大。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

「小飛俠」布萊恩(Kobe Bryant)上英國主持人柯登(James Corden)的談話性節目,《詹普斯柯登深夜秀》被問誰是NBA最偉大球星。在逼問之下他終於說出,認為自己比「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)以及「詹皇」詹姆斯(LeBron James)更偉大。

「我希望你幫這幾位傳奇球星排名,從最高到最低。」柯登說,布萊恩隨即發出一陣冷笑:「呵呵呵。」柯登接著說:「詹姆斯、喬丹和布萊恩。」,現場觀眾立即爆出一陣歡呼和掌聲。

「你知道我不會回答的,所以我要來咬一口牛舌。」 布萊恩一開始選擇不回答,寧願接受處罰。不過柯登仍不放棄慫恿他,「你怎麼能不回答,這是很直白的問題吧。」結果他放下牛舌說:「我是最強的,喬丹第二,詹姆斯第三。」

James Corden forces Kobe to rank LeBron, MJ, and Kobe all-time. His answer;



1.) Kobe

2.) Jordan

3.) LeBronpic.twitter.com/CDY4K8lVKX