不回答就要吃生牛舌　布萊恩鬆口自認最偉大：我最強喬丹第二

▲布萊恩自認史上最偉大。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「小飛俠」布萊恩(Kobe Bryant)上英國主持人柯登（James Corden）的談話性節目，《詹普斯柯登深夜秀》被問誰是NBA最偉大球星。在逼問之下他終於說出，認為自己比「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)以及「詹皇」詹姆斯(LeBron James)更偉大。

「我希望你幫這幾位傳奇球星排名，從最高到最低。」柯登說，布萊恩隨即發出一陣冷笑：「呵呵呵。」柯登接著說：「詹姆斯、喬丹和布萊恩。」，現場觀眾立即爆出一陣歡呼和掌聲。

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「你知道我不會回答的，所以我要來咬一口牛舌。」 布萊恩一開始選擇不回答，寧願接受處罰。不過柯登仍不放棄慫恿他，「你怎麼能不回答，這是很直白的問題吧。」結果他放下牛舌說：「我是最強的，喬丹第二，詹姆斯第三。」

James Corden forces Kobe to rank LeBron, MJ, and Kobe all-time. His answer;



1.) Kobe

2.) Jordan

3.) LeBronpic.twitter.com/CDY4K8lVKX — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 27, 2019

在NBA歷史得分榜，布萊恩以33,643分排名第三，詹姆斯32,516分，喬丹32,292分。不過喬丹擁有3人之中最多的6座NBA冠軍，以及5次MVP都力壓其他兩人，一般來說還是被球迷認為是GOAT。

進攻在關鍵時刻毫不手軟，喬丹還曾在1988年獲得年度最佳防守球員。1997年總冠軍賽抱病上場，以及罰球線起跳灌籃，儘管過了多年仍是讓人津津樂道的經典時刻。



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