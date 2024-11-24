原本想讓台灣見識日本應援！ 清宮幸太郎反被震撼：沒想到這麼大聲

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，清宮幸太郎。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽23日超級循環賽，雖在東京巨蛋主場，但台灣應援團的熱情讓日本火腿內野手清宮幸太郎大開眼界，他說：「重新感受到台灣的棒球熱情真的很驚人。」

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滿場4萬1674人的東京巨蛋，時而讓人錯以為是在台灣主場。雖然日本靠著村林一輝首打席全壘打等攻勢，首局取得4分領先，但3局遭到台灣反擊時，三壘側台灣球迷爆出歡呼。即使外野席多為日本球迷，左外野邊的台灣啦啦隊和應援團仍不甘示弱地吶喊助威。

此役擔任「7棒三壘手」的清宮幸太郎，從守備位置可以近距離感受三壘側台灣板凳席後方的球迷熱情。「本來想著回到東京要讓台灣朋友看看日本的應援有多厲害，沒想到台灣人也來了這麼多，而且聲音一樣大！」他露出驚訝表情說。

回想16日在台北大巨蛋的首輪賽事，當時4萬人座幾乎都是地主球迷，完全是客場氛圍，清宮感嘆：「那真的太誇張了，感覺像甲子園一樣。」金牌戰將再度對決，看來日本隊想要完全主場優勢恐怕不容易。

值得一提的是，清宮幸太郎在此戰右外野全壘打牆前的三壘安打，拿下他在國家隊的首打點，他鬆了一口氣說：「真的很開心，因為之前都沒有展現好的表現。」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，清宮幸太郎。（圖／記者李毓康攝）