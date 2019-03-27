中職／上一軍秒變英雄　許基宏：我做到了

▲許基宏。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／台中報導

中信兄弟27日對戰桃猿，許基宏9局下敲出2分打點二壘安打追平比數，才有林智勝再見安打，許基宏開心的說：「好久沒有這種感覺了。」他在第2次打擊前，聽取王勝偉建議，把腦海中好的打擊片段拉出來，「把自己最好的拿出來，結果有最好的結果。」

許基宏在27日才上到一軍，馬上成為比賽逆轉勝的英雄，沒有先發在7局下代打被三振，9局下二出局一、二壘有人，掃出右外野深遠二壘安打，打回2分扳平比數，彭政閔被保送後，林智勝打出再見安打。

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對於9局下的二壘安打，有可能變成全壘打，許基宏表示，「打在棒頭上就知道不會全壘打，當時抓變速球，但球數不利也有注意直球，剛好被我打中，他沒有失投，我的運氣好一點被我帶到。」

許基宏表示，「剛上來第一個打席在下面擬定策略了，上去也不知道怎麼了，太久沒有打晚上比賽，節奏完全不對。但告訴自己，如果有機會再打到，一定要擊出安打延續攻勢，到最後結果是我做到了。」

他表示，「三振後王勝偉告訴我，去想你好的擊球、好的打擊感覺，把三振感覺忘了，於是我把腦海裡的記憶片段拉出來、拉出來，剛好有一次打擊機會，把自己最好的拿出來，也有好的結果。」