SBL／強森大三元　璞園大勝金酒45分刷新聯賽紀錄

▲強森。（圖／籃協提供）



記者洪偵源／綜合報導

第16季SBL例行賽，璞園27日在強森19分、10籃板、12助攻「大三元」加持下，以97比52大勝金酒，中止2連敗，45分的勝分差也改寫聯賽最大紀錄，同時戰績也超越金酒，卡住戰績第3名的位置。

強森19分、10籃板、12助攻，成為本季自達欣的梅奧在3月8日對台銀24分、13籃板及10助攻締造「大三元」後，第二位達到此成績的球員，同時是SBL史上第9位完成大三元數據的球員。

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璞園另一名洋將凱爾攻下15分、7籃板，本土球員以李啟瑋的16分最佳，此役璞園上半場就以44比31領先，下半場金酒追趕無力，全隊整場出現21次失誤，而璞園團隊僅有5次失誤。

三分球方面，璞園團隊30投12中，金酒團隊出手26次僅投進2球，外線投不開，加上失誤偏高，讓璞園抓住機會拉開差距，同時璞園獲勝後，也以0.5場的勝差領先金酒。

同時璞園大贏45分，改寫台啤2018年11月24日對台銀所創的44分勝分差（103比59）的聯賽最大比分差紀錄。

強森賽後表示，之前球隊2連敗，大三元成績很好，但這場勝利對球隊很重要，每個人都能調整到最好，並把球打好，季後賽碰哪隊不重要，重要的是不是有把自己準備好。

成為繼梅奧之後締造大三元的球員，強森也說，很享受每一次與梅奧的對抗，達欣的麥克連也很出色，對到達欣都不能疏忽。