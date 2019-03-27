中職／半夜通知上一軍　許基宏：謹記林威助的叮嚀

記者歐建智／台中報導

中信兄弟許基宏27日因洋砲艾銳克解約而上到一軍，他說：「半夜收到通知。」對於終於回到一軍，許基宏表示，把累積的東西用在一軍，把自己能做好的做好，在過程中盡力，結果不要預設。

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許基宏在今年春訓熱身賽的打擊不錯，但仍未能列在開季名單中，26日在二軍首戰有3打數3支安打的表現。兄弟解約洋砲艾銳克後，把許基宏升上一軍，這是許基宏本季首度升上一軍，也是去年5月27日之後再上一軍。

▲許基宏。（圖／記者季相儒攝）

「我是在26日半夜收到通知。」許基宏表示，27日上午開車從屏東北上，一路上緊握住方向盤，等了好久終於再上到一軍。

許基宏表示，不管在一軍或二軍，從二軍上來就把二軍所練所學，把林威助、石志偉教練教的態度及專注力，把二軍比賽心態拿來在一軍做，這是林威助一直叮嚀的東西，練了很長時間，在一軍表現出來才有意義，把自己能做好的做好，過程中盡力、結果不要預設。

在二軍這麼久，許基宏體會很深，他說：「該做的有沒有努力表現出來，這是最重要的，即使回來一軍，如果沒有堅守該有的，還是會再回二軍。」

許基宏說：「每一個階段都有它的體會，有沒有辦法真正面對它、突破它，二軍也是百分之百付出，把在二軍累積的東西用在一軍，自己的心情沒有很大起伏，自己也沒有很年輕，學著調適上、下一軍是我要做的事情。」