球哥徹底與自家品牌劃清關係　手上LOGO刺青改成骰子

▲球哥把自家品牌LOGO刺青改成兩顆骰子。（圖／翻攝自IG／rockrollg）



記者張曜麟／綜合報導

進入聯盟以來，博爾(Lonzo Ball)就不斷遭受腳傷困擾，連湖人球團都開始調查他受傷原因是否與自家品牌Big Baller Brand(簡稱BBB)有關。而先前傳出「球哥」要將BBB這個品牌收掉，現在他的刺青師就在IG上傳一張博爾把BBB刺青蓋掉的照片，似乎已經要徹底撇清關係。

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博爾在季前不僅摘除左膝半月板，回歸戰場後又遭逢腳踝三級扭傷，進入聯盟2季都沒有完整打完82場比賽，由於紫金軍團正主力培養「球哥」，但不斷遭逢傷病困擾，湖人球團都無法接受，先前就已經開始調查他博爾受傷主因是不是出自於自家球鞋。

此外BBB最近也是話題不斷，因為博爾有著BBB一半的股份，而他的合夥人佛斯特(Alan Foster)私自挪用公款150萬美金，這讓「球哥」隨即開除佛斯特，不過對於BBB這個品牌來說，已經造成很大傷害，博爾和他的家人也在討論是否要把公司收起來。雖然還沒確定這個計畫，但博爾私人經理摩爾(Darren Moore)就在IG上傳把BBB球鞋丟入垃圾桶影片， 幾乎是宣告「球哥」未來不會再穿自家球鞋。

現在博爾還把手上的BBB品牌LOGO刺青改成兩顆骰子，等於雙方完全劃清界線，同時也取消了在社群媒體上對BBB的關注。博爾未來會穿什麼品牌球鞋外界都在關注，有很大可能性就是NIKE，而NIKE旗下最大球星詹姆斯(LeBron James)先前也表示非常歡迎博爾加入。

▲球哥穿自家品牌球鞋不斷受傷，連湖人球團都開始調查。（圖／CFP）