有夠鐵！哈登單季沒投進600顆三分　NBA史上第一人

▲哈登單季投丟600顆三分成NBA第一人。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

火箭27日作客密爾瓦基，這場東、西區兩大強權的對決，在第三節公鹿打出一波25比8猛攻後定調，最終火箭就以94比108落敗。其中當家球星哈登(James Harden)遭到布萊德索(Eric Bledsoe)嚴防，全場26投僅9中，而他也創造了一項尷尬紀錄，就是單季投丟600顆三分球，成為史上第一位例行賽投丟600顆三分的球員。

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哈登最著名的招式除了「買犯」之外，就是招牌的後撤三分，由於他非常能夠製造空檔在三分線上進攻又可以突破禁區得分，往往都會造成防守者很大麻煩，但有著大量出手，伴隨而來就是會有很多的「打鐵」次數。

面對公鹿，哈登慘遭盯防，全場26投僅9中，三分線更是9投1中，在本戰之前，他本季在三分線外是932投340中，加上今天投丟的8球，哈登已經投丟了600顆三分，據《stat muse》統計，哈登成為史上第一位例行賽未投進600顆三分的球員，本季「大鬍子」三分命中率為36.2％，由此可見擁有無線開火權的哈登，在三分出手次數上絕對不是其他球員可以抗衡。

在三分打鐵榜上，哈登除了獨霸榜首之外，第2與第5的位置也被他佔據，分別是2016賽季未進494顆三分，以及在2017賽季未進457顆三分。而當今最強射手之一的柯瑞(Stephen Curry)，他也在2015賽季未進484顆三分、2016賽季未進465顆三分，排在打鐵榜的第3、4名。

▲柯瑞在三分打鐵榜上佔據3、4名。（圖／達志影像／美聯社）