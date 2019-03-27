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洋基老闆看心臟開刀沙胖投球好興奮　自信今年冠軍

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▲2018美聯分區戰,基襪大戰G4,洋基先發沙巴西亞（CC Sabathia）。（圖／路透）

▲洋基先發投手沙巴西亞（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）27日在看完因心臟開刀趕不上開季的老將沙巴西亞（CC Sabathia）投球後心情極佳，他認為洋基開季雖面臨傷病困擾，但他認為今年補強狀況與陣容深度而言，洋基仍有很大實力可奪下世界大賽冠軍。

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洋基投手沙巴西亞於去年底心臟進行手術，經過3個月的復原後仍無法趕上開季，但他27日進行第二場先發登板，主投3局被敲2支安打，送出3次三振只失掉1分，狀態漸入佳境。

沙巴西亞也表示，「我感覺不錯，準備力拼下一場先發，儘管錯過開幕戰也沒關係，我更想出席世界大賽。」

洋基老闆史坦布瑞納表示，「我們很興奮，我們有能力與聯盟強權競爭，這支球隊會盡力奪冠的，我相信他們會發揮他們的潛力。」

▲▼洋基老闆，史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基老闆史坦布瑞納（圖／達志影像／美聯社）

洋基儘管陣容豪華，上季也拿下100勝追平2009年後最佳戰績，單季更敲出265發全壘寫下大聯盟新高，但最後仍在季後賽不敵紅襪而無緣總冠軍，洋基本季更遭遇傷兵困擾，投手史連華諾、貝坦西斯（Dellin Betances）、沙巴西亞、外野手希克斯（Aaron Hicks）等人都趕不上開季。

洋基老闆對目前傷兵困擾相當樂觀，特別是他認為洋基替補夠深，可以克服傷兵問題，「我很希望球隊能更健康。但我們農場輪值很棒，投手戰力充足。這些球員傷勢不重，不久後就可以回歸。」

洋基投手群今年開季雖傷兵連連，但今年補進前水手王牌左投派克斯頓（James Paxton）與前洛磯「滑球怪物」歐塔維諾（Adam Ottavino），其補強陣容也被大聯盟官網譽為最強牛棚。

▼前水手王牌左投派克斯頓今年加入洋基。（圖／路透社）

▲▼洋基，派克斯頓（James Paxton）。（圖／路透社）

關鍵字： MLB洋基沙巴西亞
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