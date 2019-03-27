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許淑淨是否誤食　恐需國際反禁藥組織說了算

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▲舉重，許淑淨 。（圖／記者洪偵源攝）

▲許淑淨。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／綜合報導

許淑淨涉用藥遭禁賽，目前本人已發聲明，可能為使用膳食補充劑造成，但不論是最早的消息來源安眠藥，無法獲得完整報告情況下，都難以判斷，不過WADA（World Anti-Doping Agency，國際反禁藥組織）會針對選手從事運動的特性，判斷是否為誤用。

通常選手藥檢檢驗結果確認違規用藥，會視其違規成份是否對該選手從事的運動有直接幫助，若無直接影響，才會認定為誤食，當然選手有提出主張與證明的權利，不過若WADA不採信，依舊會被嚴重懲處。

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舉重禁藥來源的大宗，多半是雄性賀爾蒙，同時舉重也是禁藥問題最嚴重的一樣運動，許淑淨遞補2012年倫敦奧運金牌，也是因原本的金牌得主哈薩克選手趙常玲違規用藥，成績被取消才得以遞補。

依據WADA的判例，若認定為誤食，一般禁賽期限多在3到6個月，或者提出警告，但這不代表許淑淨說法有誤，而是要WADA認定，就算不是用禁藥，只要檢體驗出的成分是WADA禁止，且WADA又不接受說法的話，懲處就難以推翻。

由於許淑淨目前已經退役，禁賽不受影響，但在捍衛選手聲譽的情況下，必須提出足以說服WADA的說法，否則WADA若不接受，認定就難以改判，且被禁3年算是非常嚴重的違規行為。

西班牙自由車名將康塔多（Alberto Contador）2010年藥檢被查出用禁藥，該年環法黃衫，環義的粉紅衫與紅衫的成績也被取消，後來遭禁賽2年，他提出上訴，聲稱服用帶有瘦肉精成份的肉品。

但2012年CAS（Court of Arbitration for Sport，國際運動仲裁庭）駁回康塔多的上訴，失去參加倫敦奧運以及包括環法在內的三大賽，康塔多的說法顯然不被接受。

義大利網球名將埃拉尼（Sara Errani）2017年因未通過藥檢，被處禁賽2個月，ITF（International Tennis Federation，國際網球總會）接受她可能誤食母親抗乳癌藥物的說法。

埃拉尼的說法是，可能在母親家吃了母親做的料理，而母親常把抗癌藥物擺在食物旁，有可能藥物成份在料理中飄進食物，造成她的誤食，但是後來義大利WADA實驗室推翻這項說法，最後被禁賽10個月。

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