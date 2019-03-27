影／許淑淨禁賽須繳回世錦賽銀牌　奧運金牌也恐遭追究

▲許淑淨。（圖／資料照）



記者洪偵源／綜合報導

許淑淨傳出用藥遭禁賽3年，因追溯期緣故，必須繳回2017年安納罕世錦賽銀牌，暫時不影響兩屆奧運金牌的成績，但WADA（World Anti-Doping Agency，國際反禁藥組織）有權利重驗她2012年倫敦與2016年里約奧運期間的藥檢檢體，若再有問題，成績也恐受影響。

2017年底，許淑淨在世錦賽前的藥檢結果雖呈陰性，但WADA認為她生物數值異常，要求日本三菱實驗室（台灣藥檢均送日本該單位檢測）進一步檢測，才確認許淑淨用藥。

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由於許淑淨在2017年11月接受藥檢，因此該年世錦賽雖因傷未完賽，但抓舉成績獲銀牌，這項成績依規定取消，並需要歸還獎牌。

由於受檢時間在2017年，暫時不影響倫敦奧運與里約奧運金牌成績，但目前禁藥管制有10年得的追溯期，WADA有權利重驗許淑淨2009年以後的藥檢檢體，若在2012年到2016年的奧運備戰週期驗出異常，仍有可能受影響。

許淑淨倫敦奧運遞補女子53公斤級金牌，就是因原本的金牌得主哈薩克趙常玲被驗出用藥取消成績遞補，陳葦綾2018年遞補2008年北京奧運女子48公斤級金牌，就是追溯10年的藥檢檢體，原本的金牌、銀牌都被抓到用藥，由她從銅牌遞補上金牌。