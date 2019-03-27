去年世界大賽英雄普萊斯　開季前最後熱身賽仍爆

▲紅襪投手普萊斯今年春訓熱身賽出賽2場全吞敗（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

紅襪先發投手普萊斯（David Price）去年於世界大賽表現出色擺脫季後賽手軟惡名，但他27日春訓熱身賽最後一場登板3.2局又遭打爆，他被擊出6支安打，失掉5分，只送出2次三振，紅襪終場以7比16敗給小熊，普萊斯也吞下敗投，他於春訓熱身賽出賽2場也都以敗投作收。

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普萊斯此役前春訓只出賽一場，他12日對戰老虎主投3局雖送出4次三振，但被打2支安打，失掉2分吞下敗投，普萊斯隨後因諾羅病毒感染就未再上場投球，只在牛棚練投。

普萊斯此役在休養後再度登板3.2局，在二局上他就遭遇亂流雖未失分，但三局上被擊出一支安打隨後又被盜上二壘，該局被小熊跑回2分，四局下他被扛出陽春砲後就退場休息。

▲普萊斯去年世界大賽表現出色（圖／達志影像／美聯社）

普萊斯近年有季後賽手軟狀況，他於2016年加入紅襪後於季後賽勝投難求，他於2017年9月轉戰中繼後出賽5場，主投8.2局沒有失分收到奇效，去年重返先發狀態回穩拿下16勝7敗，且在季後賽表現漸入佳境，面對太空人先發2場拿下1勝，闖進世界大賽後對戰道奇3場先發更奪下2勝，世界大賽防禦率只有1.98，徹底洗刷手軟惡名。

但普萊斯今年春訓2場先發登板主投6.2局，被打2支全壘打丟掉7分，只送出6次三振，防禦率高達9.45，狀態仍極需調整。