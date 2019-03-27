奧運資格賽／中華男足2敗1和墊底　本屆失15球1進球作收

▲奧運隊。（圖／翻攝自中華足協粉絲專頁）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男足奧運隊正在柬埔寨進行U23會外賽，26日晚間小組賽最後一場對上地主柬埔寨，靠著從美國自遞履歷來台的後衛潘明宇門前頭頂，最終以1比1踢平，本屆賽事以2敗1和、淨勝球數-14作收，同時也無緣爭取2020年的奧運資格，成為所有項目中第一項出局。

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中華男足奧運隊本屆被分在H組，和強敵澳洲、南韓、柬埔寨同組，首戰碰上實力落差大的南韓，上半場雖然守住3球，但下半場被連續進球，最終以0比8落敗；第二戰對上體格和技術都強的澳洲，全場澳洲掌握比賽節奏，中華隊再以0比6落敗，前兩戰都沒有開胡。

小組賽最後一場，中華男足奧運隊對上日本前國家隊主力本田圭佑率領的柬埔寨，上半場第40分鐘柬埔寨反快攻，7號起腳彈入球門左上，中華0比1落後，下半場趙明修開出定位球，右路的白邵宇頭頂傳中給門前的潘明宇，潘明宇頭頂破門，最後靠著這唯一進球，1比1戰平柬埔寨。

另外兩支強敵南韓和澳洲2比2踢平，南韓和澳洲都取得2勝1和戰績，最終H組的首位由淨勝球13的南韓拿下順利晉級，澳洲則以淨勝球12排在第二，要爭取最佳第二名的晉級資格，柬埔寨和中華隊都是2敗1和，不過柬埔寨在對上南韓有進1球，淨勝球數-11排在第三。

中華男足奧運隊則是繳出了2敗1和取得1積分，不過前兩場都沒有進球，共被進了15球，只有對上柬埔寨一役，潘明宇的頭槌成為唯一1顆進球，但無緣拿下比賽，最後以淨勝球-14排在小組墊底，在前兩場輸球後就確定提前出局，無緣東京奧運資格。

本屆27人培訓陣容中多為U19班底，包括涂紹捷、王笙翰等人，還有U16的謝朋龍，去年大專盃冠軍的輔大僅有周宇杰和門將黃秋霖，亞軍北市大則有包括段昍、白劭宇、林凱恩、馮少祺、李冠霈在內的13名球員，銘傳大學則有5位，包括藍浩宇、藍浩宇、王仲禹等人，還有在大專盃公開一級落入9至16名高醫大的侯品邑（曾選進U19）。