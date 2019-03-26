奧運資格賽／潘明宇頭槌破門　中華男足1比1戰平柬埔寨

▲潘明宇。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男足奧運隊正在柬埔寨進行U23會外賽，首戰碰上南韓以0比8落敗，第二戰再以0比6輸給澳洲，確定無緣奧運資格，今天（26日）最後一場比賽對上地主柬埔寨，靠著從美國自遞履歷來台的後衛潘明宇門前頭頂，中華男足1比1踢平柬埔寨。

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中華男足奧運隊本屆被分在H組，和強敵澳洲、南韓、柬埔寨同組，在兩戰皆連丟了14球吞敗之後，本場對上柬埔寨力拼求勝，先發陣容排出門將段昍、後衛侯品邑、潘明宇(Philip Ponder)、謝朋龍，中場則是郭博瑋、黃俊聞、王笙翰、趙明修，前鋒排出高偉傑與白劭宇，隊長由趙明修擔任。

上半場16分鐘，柬埔寨角球機會混亂中想要起腳被擋下，中華隊反快攻王笙翰傳給白劭宇，白劭宇一人往前衝對方門將衝出化解， 第24分鐘，王笙翰開出定位球後接連被柬埔寨頭頂出，第 34分鐘柬埔寨遠射被段昍直接收下， 38分鐘柬埔寨射偏了，第40分鐘柬埔寨反快攻，7號起腳彈入球門左上，中華0比1落後，第44分鐘周宇杰定位球直接射門但射飛了。

下半場49分鐘，柬埔寨射門再被段昍守住，第57分鐘，趙明修開出定位球，右路的白邵宇頭頂傳中給門前的潘明宇，潘明宇頭頂破門，中華隊追成1比1，第66分鐘中華隊後防失誤，讓進球的柬埔寨7號再有機會從右路單刀，所幸及時化解，72分鐘柬埔寨再左腳遠射，段昍右撲守住。

第88分鐘潘明宇單刀射門想梅開二度好機會，可惜太正被擋了一下，第89分鐘柬埔寨狂轟射飛，傷停補時柬埔寨快攻段昍穩穩抱下，最後柬埔寨開定位球直接射門偏了，終場中華隊以1比1踢平柬埔寨。

H組的另外兩支強敵南韓和澳洲2比2踢平，不過比較淨勝球數南韓13球仍以第一晉級，中華隊和柬埔寨2敗1平都無緣爭取最佳第二，中華隊以2敗1和獲得1積分，淨勝球-14結束本屆賽事。

潘明宇的媽媽是台灣人，本次是自行遞履歷來台參與U23的測試，主要位置是中後衛與邊後衛，因為課業調整自第二階段訓練開始參與，但返台後因為曾在美國拉傷，在對上國家隊友誼賽並沒有下場。

▼U23奧運隊（橘）。