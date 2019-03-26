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亞俱盃／陳姿雅、曾琬羚領銜世大運女排　拼突破最佳亞軍

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▲中華女排，亞洲盃女排。（圖／取自AVC）

▲中華本次將派出U23女排出征亞俱盃。（圖／取自AVC）

記者顏如玉／綜合報導

緊接在亞俱盃男排之後，女排將於4月27日至5月5日在大陸天津登場，中華隊名單出爐，將由企排14年得分后陳姿雅，聯手「皮皮」曾琬羚領軍U23世大運代表隊，力拼突破過往最佳成績亞軍。

亞俱盃年年舉辦，大陸幾乎都能維持在前四名，今年在天津舉辦，大陸將派出天津女排參賽，雖然上季在大陸聯賽中不敵北京屈居亞軍，但實力仍相當雄厚，本次亞俱盃天津要力拼2013年廣東後再度奪冠。

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▲▼2018雅加達亞運,中華女排,陳姿雅。（圖／記者李毓康攝）

▲中華女排陳姿雅。（圖／記者李毓康攝）

中華隊在亞俱盃最佳成績為2005年、2006年的亞軍，上屆排名第8，本次和地主大陸同分在A組，另外還有哈薩克、伊朗及香港，B組則有上屆冠軍泰國、亞軍日本、越南、北韓、斯里蘭卡、土庫曼。

中華隊本次派出U23世大運代表隊，由陳姿雅、曾琬羚、賴湘程、黃芯瑜、陳佳蔓等亞運國手領軍，名單還有廖苡任、邱雅慧、張瓈文、畢雯媛、黃蔓亞、劉雙菱、林書荷、吳芳妤、柯粢薰。

中華女排國家隊由日籍黑葛原浩二執掌兵符，他表示目前台灣球員的戰鬥意志力還不夠，因此他會著重在針對球員的個人基礎體能做訓練，期盼能帶隊重返亞洲4強，而U23代表隊即將參與的亞俱盃，將是他來台後首場國際大賽。

▲亞運中華女排。（圖／記者張克銘攝）

▲賴湘程。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 亞俱排陳姿雅曾琬鈴U23女排
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