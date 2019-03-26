運動雲

> >

「名人堂射手」艾倫4月12日來台！　超音速雙槍輪流訪台

ETtoday運動雲

▲艾倫。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾倫（Ray Allen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

屬於NBA的夏季即將到來，國泰金控NBA 3x依照往年邀請NBA球星來台助陣，趕在「高炮台」路易斯（Rashard Lewis）29日來提之前，官方26日又宣布另一位大咖球星，當年路易斯「超音速雙槍」搭擋名人堂級射手艾倫（Ray Allen），也將在4月12日訪台。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

兩人在2002-03賽季於西雅圖超音速（奧克拉荷馬雷霆前身）組成雙槍，從控衛安德森（Kenny Anderson）到中鋒羅曼瓦維奇（Vladimir Radmanovic）都具備三分球能力，這支快打旋風部隊很快地就在西區闖出名號。

艾倫在2007年轉戰塞爾提克，與皮爾斯（Paul Pierce）、賈奈特（Kevin Garnett）組成三巨頭，路易斯也投效魔術輔佐霍華德（Dwight Howard），超音速正式進入重建期。

▲▼艾倫是歷史三分球王。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾倫（Ray Allen）。（圖／達志影像／美聯社）

兩人拆夥後生涯發展大不同，艾倫不僅於2008年協助塞爾提克奪冠，2013年更是在總冠軍G6飆進史詩級的三分彈，幫助熱火續命，最終為自己生涯再添一冠，也讓詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）這組年輕的三巨頭一圓冠軍夢。

路易斯雖然在2008-09賽季曾經入選全明星，且也幫助球隊殺進冠軍戰，但最終1勝4敗不敵湖人，不過他也在2013年投靠熱火與艾倫重逢，拿下夢寐以求的冠軍。

▲NBA退役傳奇高砲塔路易斯3月底將訪台。（圖／NBA Store Taiwan提供）

▲NBA退役球星路易斯（Rashard Lewis）3月底將訪台。（圖／NBA Store Taiwan提供）

艾倫為NBA史上最知名射手之一，生涯2973顆三分球仍是歷史紀錄，且生涯外線命中率高達40%。10次全明星，2次NBA年度陣容以及2座冠軍加持，讓他在2018年進入奈史密斯籃球名人堂。

路易斯預計在28日抵台，29日中午出席國泰NBA 3x記者會，下午至政治大學與政大明星隊互動，晚間再到南山高中擔任女籃客座教練，31日NBA Store舉行球迷見面會。艾倫則是4月12日展開訪台行程，即日起參加NBA Store Taiwan活動，就有機會獲得與這2位球星互動資格。

關鍵字： 艾倫路易斯NBA StoreNBA 3x
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

「暗黑周子瑜」西門町被逮！整棟旅館「18禁服務」…加500再一次

熱門新聞

邁阿密女網／今年第三次拍落前球后　謝淑薇宰丹麥甜心晉級8強

親口宣布引退就像死刑！周思齊退休後不規劃當教練

中職／味全吉祥物是什麼？魏應充：我的堅持，龍魂不滅

杜克怪物威廉森2戰轟57分追上KD　皮爾斯：他已是世界前50

中職／遭江辰晏觸身球後送醫！蔣智賢肩部挫傷降二軍

日職／陽岱鋼熱身賽3戰4轟　原辰德：開幕戰先發第5棒

讀者回應

﻿

最新新聞

1印地安人拿不出3億 林德恐留不住

2火腿新秀吉田輝星3球三振李杜軒

3鵜鶘老闆堅稱不會賣掉球隊

4安打紀錄保持者　超級看好王柏融

5日職巨人戰阪神邀伊藤美誠開球

熱門新聞

1謝淑薇今年第三次拍落前球后

2親口宣布引退就像死刑！周思齊

3魏應充：我的堅持，龍魂不滅

4真理讚杜克怪物威廉森：已是世界前50

5遭江辰晏觸身球後！蔣智賢降二軍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

兄弟壓制暴力猿打線　象6比2踹倒猿

03_24 兄弟 vs Lamigo 八局下，官大元一球入魂，一球雙殺化解Lamigo攻勢

中華職棒30年_宣傳片

江辰晏6局無失分奪MVP　統一主場開幕1比0勝悍將

詹智堯好帥　曾婉婷邀請合作：演我另一半不錯

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366