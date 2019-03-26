「名人堂射手」艾倫4月12日來台！　超音速雙槍輪流訪台

▲艾倫（Ray Allen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

屬於NBA的夏季即將到來，國泰金控NBA 3x依照往年邀請NBA球星來台助陣，趕在「高炮台」路易斯（Rashard Lewis）29日來提之前，官方26日又宣布另一位大咖球星，當年路易斯「超音速雙槍」搭擋名人堂級射手艾倫（Ray Allen），也將在4月12日訪台。

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兩人在2002-03賽季於西雅圖超音速（奧克拉荷馬雷霆前身）組成雙槍，從控衛安德森（Kenny Anderson）到中鋒羅曼瓦維奇（Vladimir Radmanovic）都具備三分球能力，這支快打旋風部隊很快地就在西區闖出名號。

艾倫在2007年轉戰塞爾提克，與皮爾斯（Paul Pierce）、賈奈特（Kevin Garnett）組成三巨頭，路易斯也投效魔術輔佐霍華德（Dwight Howard），超音速正式進入重建期。

▲艾倫（Ray Allen）。（圖／達志影像／美聯社）

兩人拆夥後生涯發展大不同，艾倫不僅於2008年協助塞爾提克奪冠，2013年更是在總冠軍G6飆進史詩級的三分彈，幫助熱火續命，最終為自己生涯再添一冠，也讓詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）這組年輕的三巨頭一圓冠軍夢。

路易斯雖然在2008-09賽季曾經入選全明星，且也幫助球隊殺進冠軍戰，但最終1勝4敗不敵湖人，不過他也在2013年投靠熱火與艾倫重逢，拿下夢寐以求的冠軍。

▲NBA退役球星路易斯（Rashard Lewis）3月底將訪台。（圖／NBA Store Taiwan提供）

艾倫為NBA史上最知名射手之一，生涯2973顆三分球仍是歷史紀錄，且生涯外線命中率高達40%。10次全明星，2次NBA年度陣容以及2座冠軍加持，讓他在2018年進入奈史密斯籃球名人堂。

路易斯預計在28日抵台，29日中午出席國泰NBA 3x記者會，下午至政治大學與政大明星隊互動，晚間再到南山高中擔任女籃客座教練，31日NBA Store舉行球迷見面會。艾倫則是4月12日展開訪台行程，即日起參加NBA Store Taiwan活動，就有機會獲得與這2位球星互動資格。