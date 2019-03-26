馬琳、孫完虎等好手頻受傷影響東奧　安賽龍再批BWF賽制

▲2018世錦賽女單冠軍馬琳。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2020東京奧運羽球積分賽將從今年4月29日起，截至2020年4月26日結束，不過如今卻有許多名將傳出受傷消息，恐怕影響爭取奧運資格，包括西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）、南韓一哥孫完虎等人，都因傷必須休養至少半年。

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽即將在下周登場，去年傳出罹患鼻咽癌的大馬球王李宗偉，原先預期能在此站復出，不過在醫生評估情況後決定退出比賽，再多點時間休息，但仍不放棄爭取東京奧運資格。不過世界排名前10的好手卻也陸續傷勢，讓人憂心。

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▼馬來西亞球王李宗偉。（圖／達志影像／美聯社）

先是目前世界排名第5的馬琳，在今年1月印尼大師賽決賽首局進行10分鐘時，突然倒地淚灑球場，並決定棄賽，讓印度塞娜（Saina Nehwal）封后，賽後被診斷出為右膝十字韌帶斷裂將進行手術，恐需休養半年，可能錯過世錦賽之外，也影響奧運資格。

世界排名第6的孫完虎則在23日南韓全國錦標賽首輪中受傷，經過診斷為跟腱（阿基里斯腱）斷裂需要進行手術，評估要休養至少6個月，不只影響到5月蘇迪曼盃南韓想拼衛冕，更可能影響他想要爭取2020年奧運資格的前半段賽事。

▼羽球年終賽,孫完虎（圖／CFP）

另外在全英賽寫下新紀錄、闖進四強的香港好手伍家朗，日前也傳出膝蓋受傷，退出印度公開賽以及馬來西亞公開賽；大陸女單高昉潔也傳出跟腱受傷，新賽季等於也報銷。

另外，世界球后戴資穎也曾在去年年終總決賽因為腳傷棄賽。球員陸續傳出傷病，也讓丹麥前球王安賽龍(Viktor Axelsen)在推特寫道，「太多選手受傷了，希望未來我們不用被迫參與這麼多比賽。」世界羽聯賽事密集的問題又再浮出檯面受到討論。

▼ 2019全英公開賽,戴資穎 。（圖／路透）

據世界羽聯規定，男女單打前15名以及雙打前10選手，每年要打滿至少12站巡迴賽，不包括第一級別的年終總決賽（獲得資格者參加），第二級別的超級1000賽全英賽、印尼公開賽以及中國公開賽都要參加，750賽要有5站，超級500賽事則是4站。

▼安賽龍在推特抨擊世界羽聯比賽太密集 。（圖／翻攝自＠ViktorAxelsen推特）