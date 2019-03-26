奔向盛夏！NB Q speed服飾採ICEX科技　提升50%排汗快乾

▲NB Q speed服飾採ICEX科技，提升50%排汗快乾。（圖／品牌提供，下同）



體育中心／綜合報導

4月起不僅將迎來台北女子半程馬拉松，同時還有New Balance所贊助享譽國際的倫敦馬拉松和布魯克林半程馬拉松，眾多跑者們都躍躍欲試了，然而炙熱的太陽讓熱愛慢跑的你卻步了嗎！？致力於專業運動的New Balance可不能坐視不管，為運動服飾注入全新科技NB ICEｘ，提升50%排汗快乾效果，即使在夏天也能保持清爽。

同時，為貫徹沁涼理念，進化的輕量透氣跑鞋890v7自然是夏日暢跑首選；想挑戰各大賽事？厚底設計的Fresh Foam More將能帶你穿山越嶺，讓跑者毫無後顧之憂征服接下來的路跑賽事。

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New Balance深知炙熱的天氣將影響跑者的極限，不斷在服飾上研發進化，本季更發表了Q speed服飾系列採用全新NB ICEx科技，相較於NB Dry與NB ICE，大幅提升50%的排汗快乾效果，透氣且輕量猶如第二層肌膚，跑者不用再承受擾人的濕黏體感。配合四月季節，以即將盛開為主題，採用Jacquard緹花、印花、花紗等樣式設計，一起準備迎接盛夏。

為提升跑鞋透氣效果，890 v7採用高透氣工程針織鞋面，緊密包覆雙腳的同時更能有效排放熱氣，保持鞋內舒爽。最重要的中底科技則選用NB知名的接地型RevLite輕量中底，提供專業跑者所需的回饋效果外，僅200g的重量更勝前作，腳步更加輕盈；外底也在易磨耗處置入輕量橡膠，觸地更快，耐用度也能大幅提升！厚跟大大的890數字正是品牌引以為傲的保證，搭配NB ICEx服飾堪稱夏日征戰最佳組合！

▲890 v7採用高透氣工程針織鞋面。（圖／品牌提供）



有高緩震性能的厚底跑鞋能征戰各式賽道，是近年許多跑者的新寵，New Balance也為此打造全新力作Fresh Foam More，搭載NB最厚35mm Fresh Foam科技中底，帶來絕佳緩震效能，結合輕量EVA大底，讓跑者一穿上就能體會到極致的舒適度！中大底的弧形設計有著4mm足高差，有如翹翹板效應，跑步時更加流暢、省力，有效帶動跑者步伐，增加長距離跑的可能性。

鞋面設計同樣不馬虎，雙層提花網布，讓跑鞋完美貼合腳型，後跟塑型泡棉能穩定腳感，踝處也不會有異物感。即使擁有品牌最厚中底，Fresh Foam More依然保持輕量腳感，為跑者帶來全新的跑步體驗。