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朱祥麟敲勝打、張祐銘開轟　大學明星隊擊退社會人

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▲吳昇峰先發三局無好投無失分。（圖／中華棒協提供）

▲吳昇峰先發三局無好投無失分。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

社會人明星隊和大學明星隊今(25)起在斗六棒球場進行七場對抗，目的是為了遴選中華培訓隊，參加七月的NCAA對抗賽、荷蘭港口盃以及10月亞錦賽，第一戰大學明星隊雖然一度被追平，但靠著替補上場的打者在八、九局建功，終場以6：2擊退社會人明星隊。

比賽前三局看雙方先發投手互相較勁，社會人隊交由合作金庫的吳昇峰領銜，他和台灣體大的江國豪丟繳出無失分的好表現，其中江國豪還送出兩次三振，球速來到144公里。

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四局上文化大學李凱威用二壘安打開局，最後靠著馮子竣高飛犧牲打跑回全場第一分，身為苦主的崇越隼鷹投手鄭智鴻下一局重蹈覆轍，先讓文化大學姚冠瑋率先敲出二壘安打，一出局後，南華大學阮明契用安打護送回本壘。

文化大學投手蘇俊璋四局下登板遇到亂流，一開始連投兩個保送，雖然隨後製造出雙殺打，仍被合作金庫楊振裕用適時安打，幫社會人隊突破鴨蛋。蘇俊璋後來回穩，中繼三局只失這一分，不過接替投球的開南大學吳承諭同樣一上場壓不住陣腳，七局下被代打台電雙雄林柱和陳偉志用兩支安打討下追平分。

好不容易追平的社會人隊在八局上換上台電謝柏賢後援，不過首名打者就因二壘手王薪權的接球失誤上到二壘，接下來南華大學張政禹、開南大學朱祥麟都接上安打串聯攻勢，其中朱祥麟帶有勝利打點，兩人出局後，李冠儒安打補上該局第二分。九局上開南大學張祐銘從台電投手王翔鷹手中轟出兩分砲幫助大學明星隊奠定勝基。

台電總教練李盈南這次出任社會人明星隊總教練，他表示這批球員很多是首度參加中華成棒隊選訓賽，第一場比賽有點想太多，沒有正常發揮，賽後有鼓勵大家放輕鬆再加油。

▲李凱威側身滑壘躲過捕手觸殺幫助大學隊先馳得點。（圖／中華棒協提供）

▲李凱威側身滑壘躲過捕手觸殺幫助大學隊先馳得點。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 大學明星隊社會人
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