中職／統一經典OB　曾智偵曹竣崵吳俊良曾翊誠回憶感動

▲統一獅找曹竣崵、吳俊良、曾智偵及曾翊誠舉辦「榮耀30經典OB再現」 。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

中華職棒30年，統一獅「榮耀30經典ＯＢ再現」首週於24人開幕戰邀請郭源治、謝長亨回到台南棒球場，也特別舉辦經典ＯＢ選手TALK SHOW聊棒球外，並舉辦簽名會，獲得許多球迷好評，現場也來了許多老球迷再次回到溫暖的台南棒球場，為統一獅30週年開幕戰揭開序幕。

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本週六、日賽事，統一獅推出第二波「榮耀30經典ＯＢ再現」活動，特別邀請永遠的鐵捕曾智偵、1999年創下連續三場完封的曹大帥曹竣崵、1997年勝投王吳俊良、2005年中繼王曾翊誠，再次回到台南棒球場與棒球迷見面。週六賽前安排曹竣崵、吳俊良舉辦「榮耀30感謝有你 統一獅OB選手見面會」。

週日配合賽事下午2點05分開打，當日賽後在台南棒球場場內邀請曾智偵及曾翊誠舉辦「榮耀30感謝有你 統一獅ＯＢ選手見面會」。

連續兩天週六、週末假期賽事，統一獅榮耀30 經典ＯＢ再現，也持續每場準備「職棒30週年榮耀旗幟」各1000支，持當日賽事ibon票，現場排隊即可兌換，每人每次排隊至多持四張門票兌換四支。

【 統一獅三月份台南主場賽事 】

3.28(四) 18：35 悍將ＶＳ獅

3.29(五) 18：35 桃猿ＶＳ獅

3.30(六) 17：05 桃猿ＶＳ獅 統一獅ＯＢ選手見面會(賽前場外) 曹竣崵、吳俊良

3.31(日) 14：05 桃猿ＶＳ獅 統一獅ＯＢ選手見面會(賽後場內) 曾智偵、曾翊誠

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