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韋蘭德讚延長合約是趨勢　留太空人是不願冒險入市場

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▲美聯冠軍戰G6、太空人韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人王牌投手韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）23日與球隊簽下2年6600萬美元延長合約，他24日表示簽下此合約是因為他看不到比太空人續約更好的條件，更表示今年有多名球員都與原隊簽下多年延長合約，他認為這是簽約的新趨勢，是球團看重球員下最好的結果。

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根據《加拿大通訊社》報導，韋蘭德表示，「我找不到與太空人不續約的原因，太空人是比投入自由球員市場更好的選擇，延長合約也是簽約新趨勢，我想這就是球團看重球員且彼此都在一個公平基準上討論出的最好結果。」

大聯盟今年至今有洛磯亞瑞納多（Nolan Arenado）、紅襪薩爾（Chris Sale）、紅雀葛斯密特（Paul Goldschmidt）、天使楚特（MikeTrout）等4位明星球員都與效力球隊簽下長約，亞瑞納多有8年、薩爾與葛斯密特都是5年，楚特則是12年。

▲美聯冠軍戰G2，韋蘭德（justin verlander）完投9局。（（圖／達志影像／美聯社）

▲韋蘭德上季繳出生涯13季最多次的290次三振（（圖／達志影像／美聯社）

韋蘭德自2017年離開老虎加入太空人後，該年就助太空人奪下世界大賽冠軍，他去年出賽34場拿下16勝9敗，主投214局，三振次數更飆出生涯13季最多的290次，繳出2.52防禦率，每局被上壘率繳出0.902。也入選明星賽，美聯賽揚投票排名第二，MVP則排名第10。

韋蘭德今年春訓出賽5場，拿下2勝1敗，主投17.1局送出25次三振排名春訓第6，防禦率有2.60。36歲的韋蘭德與太空人新約結束後將屆臨38歲，但他表示仍有一套4到5年的長遠投球計畫，將持續調整自己的投球策略到最佳狀態。

關鍵字： MLB韋蘭德太空人延長合約
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