中職／球迷還沒回溫　30年開幕3戰人數創7年來新低

▲中華職棒30年開幕戰球迷。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／台北報導

中華職棒30年開幕戰3場比賽結束，3場比賽合計有26860人進場，是近7年來開幕周人數新低，甚至比2016年開幕周只打2場比賽還要少。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

今年是中華職棒30年，是中職一大里程碑，不過球迷似乎 因為3月23日、24日兩天天氣冷，還未來得及熱起來，並未有前幾年的盛況。

3月23日開幕戰統一獅出戰Lamigo桃猿在桃園球場舉行，觀眾人數13591人進場寫下連9年開幕戰人數破萬人紀錄，但卻是在桃園打開幕戰以來的人數新低。

第2戰3月24日中信兄弟對桃猿，一樣是在桃園球場，僅有8141人進場，這是開幕戰連2天在桃園比賽，2013年之後第一次出現第2場人數沒有破萬人的紀錄。

3月24日另一場比賽由統一獅在台南出戰富邦悍將，觀眾人數是5128人，比去年第3戰統一獅在台南對戰富邦悍將的7880人要少。

本季開幕戰3場比賽合計26860人進場，是在2012年前3場的22127人之後，近7年前3戰最少人數，最多的是2013年的41559人，去年也有36497人進場。

其中2016年開幕戰中信兄弟對桃猿有19393人，第2戰在桃園由義大犀牛對桃猿的比賽因雨延賽未打，第3戰統一獅對中信兄弟在新莊比賽有10366人，2場比賽也有29759人，比今年的開幕周3場比賽還要多。