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adidas獨創ALPHAEDGE 4D跑鞋　數位化製鞋改寫歷史

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▲▼adidas ALPHAEDGE 4D跑鞋再次強勢襲臺，鞋款搭載創新革命性4D科技中底。（圖／品牌提供）

▲adidas ALPHAEDGE 4D跑鞋再次強勢襲臺，鞋款搭載創新革命性4D科技中底。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

adidas ALPHAEDGE 4D跑鞋再次強勢襲臺，鞋款搭載創新革命性4D科技中底，adidas以數位化製鞋技術顛覆傳統，領航全球跑鞋趨勢。

adidas獨創的4D科技中底，運用17年來運動員累積的龐大資料庫，精準掌握足部動態變化，透過數位光學合成技術(Digital Light Synthesis)打造，設計出各部位不同密度的中底，幫助跑者更順暢地運用能量回饋。創新科技加上前衛外型，adidas ALPHAEDGE 4D實現跑者與潮流愛好者對未來跑鞋的無限想像。

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▲▼adidas ALPHAEDGE 4D跑鞋再次強勢襲臺，鞋款搭載創新革命性4D科技中底。（圖／品牌提供）

▲▼adidas ALPHAEDGE 4D跑鞋再次強勢襲臺，鞋款搭載創新革命性4D科技中底。（圖／品牌提供）

▲adidas獨創的4D科技中底，運用17年來運動員累積的龐大資料庫，精準掌握足部動態變化，幫助跑者更順暢地運用能量回饋。（圖／品牌提供）
  
adidas ALPHAEDGE 4D全鞋面以Primeknit針織材質打造，以襪套般的服貼感包覆雙足，並運用FORGEFIBER科技，為雙足帶來穩定防護的支撐力量。鞋底則配備招牌Continental™馬牌輪胎大底，其出色的抓地力性能，支持跑者持續突破極限，更能心無旁鶩地迎接各種高強度的挑戰。

▲▼adidas ALPHAEDGE 4D跑鞋再次強勢襲臺，鞋款搭載創新革命性4D科技中底。（圖／品牌提供）

▲▼adidas ALPHAEDGE 4D跑鞋再次強勢襲臺，鞋款搭載創新革命性4D科技中底。（圖／品牌提供）

▲adidas ALPHAEDGE 4D以創新科技加上前衛外型，實現跑者與潮流愛好者對未來跑鞋的無限想像。（圖／品牌提供）

關鍵字： adidasALPHAEDGE 4D
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