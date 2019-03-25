張老師專欄／熱身賽巨人衛冕失利　陽岱鋼全壘打王

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

2019年日本職棒熱身賽直至最後乙天才產生王座，由央聯廣島隊奪得冠軍，衛冕的巨人隊僅獲第四名。今年有旅日的1投3野台灣球員，表現極具突出，陽岱鋼膺登也全壘打王。熱身賽結束後緊接著年度球季正規賽將於本月29日正式登場，熱絡可期。

今年熱身賽總共進行95場〔僅6 場因雨中止〕，各隊名次到最後乙天的6場角逐後才宣告揭曉，尤其冠軍屬誰是在廣島對軟銀最後之戰後才出爐。這場賽畢九局，雙方6比6和局，廣島隊以８勝４和４負的6成67勝率，僅僅以0點14些微勝率膺登王座。此役，四局結束廣島隊還以0比5頹勢落後，於第五至七局連續扳回6分，八上再被軟銀攻回1分，廣島隊還差點落敗！這是廣島隊自1996年以來，隔了23年後才重登盟主，誠屬可貴。

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排名熱身賽亞軍的軟銀隊，自3月2日初旬登上龍頭後，在對廣島隊的3連戰，以1勝1和1負坐收，如果最後乙役能擊敗廣島隊，則獲是冠軍寶座，差之毫里，殊為可惜。

另有，陽岱鋼的巨人隊與宋家豪所屬的樂天隊，在倒數第二天依然還是有問鼎王座的厚望，祇是雙雙後繼乏力，種下失望際遇。就巨人隊而言，最後對羅德隊如能兩戰兩勝〔實際1勝1負〕即可奪得王座。

樂天隊對順位後段班中日隊的3連戰，如非1和2負劣勢，亦可奪魁。宋家豪在火腿熱身賽隊的13場比賽中，出賽5場中繼，其中有1場救援成功的1.點50防禦率，表現稱職，鐵定能在季賽一軍陣中的資格。

除此之外，〔大王〕王柏融的火腿隊以3勝3和7負收場，此乃該隊自1995年之後，隔了24年再次敬陪末座厄運，其實王柏融表現不俗。

▲宋家豪。（圖／記者李毓康攝）

今年熱身賽10名台灣驍將之中有5人亮相，其中投手宋家豪，野手陽岱鋼、王柏融及吳念庭都有優異演出，西武投手郭俊麟於3月3日出戰廣島乙仗先發，投四局有兩分失分，防禦率4點50，後來就未再出賽。

陽岱鋼在巨人隊16場比賽中，共出賽14場，打數37次，安打11支，打擊率2成97，其中全壘打5支，與火腿隊大田泰示并列全壘打王頭銜，由於陽岱鋼締造5支紅不讓，也使巨人隊累積19支，為熱身賽12隊之冠。

火腿隊王柏融不僅是國人對他的期待，包括全日本棒球界對這名來自台灣高薪的表現，十分注視，使得初生之犢的他，壓力不少，尤其在各敵隊投手的克制下，總會偶爾不如人意，綜合他在熱身賽的9場出賽來看，平心而論，堪稱80分層次演出。即便王柏融有過單場3打3K劣績，但他在3月21日熱身賽結束前夕對橫浜之戰，演出3支3猛打賞，並且締造熱身賽首號紅不讓。

吳念庭在西武隊熱身賽15場比賽中，出賽12場，即使不是場場先發，但被安排在〔強打王〕山川穗高一壘的第四棒之替補身價，堪屬不俗。今年他的熱身賽打擊率2成73，長打率3成60，乃是季賽不可或缺的戰將之一。

▲吳念庭。（圖／統一球團提供）