林志傑球員生涯最終賽季？　球季過後的幾種可能

▲林志傑。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

從2018-19球季開始，CBA規定僅能有1名港澳台球員，但合約尚未到期可暫時忽略。不過台灣籃球指標性人物林志傑的合約，將在今年球季後結束。許多球迷希望他回台效力，不論是SBL或是ABL的夢想家，不過他也是廣廈的隊魂，相信對他本人來說也難以抉擇。

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36歲的林志傑今年球季剛好是西進CBA第10年，目前數據來到生涯新低，場均7.3分2.9籃板1.8助攻，儘管如此，他依舊是廣廈隊魂。在關鍵時刻總是不留體力地殺進殺出，為球隊爭取勝利的機會。過去林志傑也曾感嘆自己球員生涯走到了末期，中國媒體也認為他在本賽季過後可能退休。

如果他退休，廣廈可能開缺將林志傑留在杭州。身為隊上老大哥，中國國家隊年輕一輩好手如胡金秋、趙岩昊、孫銘徽等人都算是在林志傑的關照下成長。此外就算年齡偏高，廣廈球團也能端出夠誠意的合約留人，雙方關係不差，以助理教練等職缺留人是可預期的結果。

林志傑假使延續球員生涯，先討論回台打球的選項。籃球圈傳出寶島夢想家已詢問林志傑效力意願，目前隊長有好友田壘以及台啤時期好搭檔陳世念等人，如果球團銀彈充足肯投資，加上林志傑背號27號代表「愛妻」，加入夢想家不無可能，也應該是延續球員生涯的最佳選項。

目前SBL職業化無期，要回到SBL可能性目前不高，由於他的CBA生涯全待在廣廈，加上廣廈一直很器重，離開廣廈轉到其他CBA球隊延續生涯的機會目前也不大。

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