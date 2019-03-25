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湖人沒季後賽可打　詹姆斯表態打世界盃美國隊

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▲詹姆斯關鍵時刻穩住球隊陣腳，助美國男籃完成奧運金牌二連霸。(圖／達志影像／美聯社)

▲詹姆斯曾於2014年率美國奪下倫敦奧運男籃金牌(圖／達志影像／美聯社)

記者陳瑞浩／綜合報導

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）率隊的湖人確定在24日敗給籃網後無緣今年季後賽，湖人將在4月結束本季所有賽事，詹姆斯今年夏天休賽計畫也備受矚目，對於今年8月即將開戰的2019年世界盃男籃，詹姆斯也表示高度興趣，加入世界盃集訓也會是他的休賽期間規畫。

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詹姆斯表示，「我當然有興趣參加世界盃，我很早就開始考慮今年夏天要做什麼，很遺憾今年我們離季後賽很遠，我們已經不可能打季後賽了，所以考慮參加世界盃是理所當然。」

詹姆斯本季前喊話會率領湖人闖進季後賽，無奈本季湖人傷兵成群，近期遭遇5連敗後戰績排名西區第11已確定與季後賽絕緣，湖人最後一場例行賽將於4月10日對戰拓荒者後就結束所有賽事，相較於季後賽球隊需再拚戰到5月或6月，湖人將提早2個月放暑假，也增加了詹姆斯休季的時間規畫。

▲湖人主帥華頓、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人本季已無緣季後賽（圖／達志影像／美聯社）

2019年世界盃男籃8月份將在中國開打，詹姆斯雖自2004年就是國家隊常客，雅典、北京、倫敦等三屆奧運都沒有缺席，但上屆2016年里約奧運詹姆斯以休養身體婉拒徵召，他未再參加美國隊，若他於今年參加世界盃將是他自2012年倫敦奧運後，睽違7年再披美國隊戰袍。

關鍵字： NBA湖人夢幻隊詹姆斯世界盃
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