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生涯首度開季牛棚出發　陳偉殷：不讓此事影響心理

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▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳偉殷開季牛棚出發。（圖／達志影像／美聯社）  

記者路皓惟／綜合報導

馬林魚旅美投手陳偉殷本季熱身賽表現不佳，已經讓教練團失去耐心，在開季前被拔掉先發。根據大聯盟報導，總教練馬丁利（Don Mattingly）決定讓他開季將從牛棚出發，這是陳偉殷美職生涯首度開季從牛棚出發，他表示願意接受球團的安排，不會讓此事影響到心理狀態。

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馬林魚球團將在25日決定開季先發輪值順序，同時正式宣布陳偉殷開季將從牛棚出發。報導中指出，在經過溝通之後，陳偉殷接受球團的安排，表示自己會盡最大的努力來幫助球隊。

「要是讓我選擇的話，我還是想擔任馬林魚先發投手，因為先發一直是努力的事情。」陳偉殷表示，「先發角色對我來說更適應也更加熟悉。當然，我現在被安排到牛棚，我會盡最大的努力來幫助球隊，我不會讓這件事影響我的心理，希望能融入這個角色盡可能給予球隊幫助。」

今年春訓熱身賽陳偉殷表現不佳，總計出賽5場，其中4場先發，總計16.1局失掉17分都是自責分，還被敲出3支全壘打，防禦率高達9.37，這也是陳偉殷赴美8年以來，春訓表現最差的一季。

馬林魚本季開幕戰先發確定交給年輕潛力烏瑞納（Jose Urena），由於陳偉殷確定牛棚出發，因此將由史崔利（Dan Straily）、羅培茲（Pablo Lopez）、理察斯（Trevor Richards）、阿爾坎德拉（Sandy Alcantara）和史密斯（Caleb Smith）等5名投手競爭4個先發輪值位置。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 馬林魚陳偉殷
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