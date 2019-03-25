迪格隆遲遲未續約　雷神生氣了：給錢就就對了！

▲國聯新科賽揚迪格隆尚未完成續約。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟許多球隊都趕在開季前，提前與自家球星談定延長合約，但大都會球團至今還沒搞定王牌迪格隆（Jacob deGrom）續約事宜，緩慢的進度引來「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）不滿，認為迪格隆早該獲得續約。

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「我認為他是目前大聯盟最棒的投手。」對於大都會遲遲還沒和迪格隆續約，辛德賈德表達自己的看法，「我認為他應該得到應有的報酬，在他投入自由市場前，我期待球團與他續約，他會想要繼續待在大都會，我只是覺得他們想得太多了，給錢就對了。」

大都會在今年休賽季就有意續約，而迪格隆也相當樂觀看待此事，只是隨著時間流逝，距離開季僅剩下短短4天時間，球團依然還沒搞定續約，讓他也開始抱持著懷疑態度，對於續約的信心不斷減少當中。

近期許多球隊都與自家球星完成延長合約，包括太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）、紅襪左投薩爾（Chris Sale）和光芒新科美聯賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell），此外，費城人諾拉（Aaron Nola）、洋基史華連諾（Luis Severino）也都早早完成續約。

「如果這些球員都沒有簽下延長合約，那我不知道現在會是什麼情況，但是你看到薩爾、韋蘭德都已經完成續約，我想迪格隆也該如此。」辛德賈德說。

2014年國聯新人王迪格隆，上個球季投出生涯最佳的217局，防禦率1.70和單季269次三振都寫下生涯新高，但自家打線不幫忙，讓他僅拿下10勝9敗成績，儘管如此，他的壓制力有目共睹，於季後收穫生涯首座國聯賽揚獎。

▲「雷神」認為迪格隆早該完成續約。（圖／達志影像／美聯社）



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