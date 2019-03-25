新秀陳瑞杰入選國家隊兩戰都下場　位置競爭激烈要更積極

▲中華男足vs索羅門國際友誼賽，陳瑞杰。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

中華男足今天（24日）晚間6點和索羅門群島於台北田徑場進行國際友誼賽，可惜上半場遭到索羅門12碼進球，下半場都差臨門一腳，最終就以0比1輸球，不過本次入選國家隊陣容也有許多新秀，包括目前效力北市大同的陳瑞杰。

中華男足主場首戰對上索羅門，也是新上任的英國籍新任教頭蘭卡斯特(LouisLancaster)迎來的首場賽事，雖然全場送出10次射門，但都差了臨門一腳，索羅門靠著上半場的12碼球破門，最終中華男足就以0比1惜敗，下半場替補上陣的陳瑞杰射門也可惜差了一點。

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目前還在就讀北市大的陳瑞杰第二次被選進國家隊，「第一次很久了，是在今井敏明教練帶的時候，不過那時也沒機會下場，（蘭卡斯特接任後再被選進）這場是第二次下場，緬甸友誼賽是第一次，兩次都是替補上場，很開心啊，能選到國家隊又可以下場。」

▼中華男足vs索羅門國際友誼賽，吳俊青。

陳瑞杰提到，「在國家隊練球的時候就會更積極，都是國家隊、好的球員，那種感覺就會不一樣，大家為了同一個目標去執行很好。」談到下半場的射門差了一點，「想說要進了，結果被撲掉很可惜，在緬甸第一次下場很緊張，不過這場是更多興奮大於緊張。」至於對手的身體強度很好，速度也不錯。

蘭卡斯特賽後提到，「目前國家隊各個位置都有2至3名球員競爭，會讓球員更積極，競爭力也會提升。」司職前鋒的陳瑞杰也提到，「（前鋒）位置在國家隊競爭很激烈啊，所以要更認真積極，基本動作、速度要再加強，被選到就開心，就希望可以再選進來國家隊，再幫球隊進球。」

▼溫智豪。