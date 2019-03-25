中華隊一日三場國際賽都沒能贏　男足、奧運隊吞敗女足踢平

▲中華男足vs索羅門國際友誼賽 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

中華男足24日晚間6點和索羅門群島於台北田徑場進行國際友誼賽，同時間U23奧運隊也出征柬埔寨進行U23會外賽對上澳洲，再加上中華女足飛往香港迎戰地主進行友誼賽，不過可惜的是，一連三場國際賽事中華隊都沒能打下勝利。

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中華男足主場首戰對上索羅門，也是新上任的英國籍新任教頭蘭卡斯特(LouisLancaster)迎來的首場賽事，雖然全場送出10次射門，但都差了臨門一腳，默契上還有待培養，索羅門靠著上半場的12碼球破門，最終中華男足就以0比1惜敗。不過蘭卡斯特仍給予正面肯定，希望繼續磨練迎戰6月友誼賽，以及年底的世界盃會外賽。

▼奧運隊。（圖／翻攝自中華足協粉絲專頁）

而在國家隊對決索羅門的同一時間，U23奧運隊則是在柬埔寨進行U23會外賽，迎戰強敵澳洲，不過澳洲掌握整場比賽節奏，奧運隊上下半場各丟3球，終場就以0比6吞敗，繼上一場以0比8輸給南韓後，篤定無緣奧運資格，不過26日將要對上地主柬埔寨，力拼進球以及全力搶勝。

另一頭，中華女足也為了備戰4月底的奧運資格賽第二輪，24日下午5點和香港進行國際友誼賽，在主力王湘惠、余秀菁和門將蔡明容等缺陣情況下， 上半場香港靠隊長陳詠詩從左路接應射門破網，不過在下半場第88分鐘，陳燕萍左路轟進世界波扳平比分，最終雙方以1比1戰平，不過香港也中止了對戰中華隊的6連敗。

▼中華女足。（圖／記者張克銘攝）