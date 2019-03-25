春訓不佳未進開季先發輪值　陳偉殷新球季從牛棚出發

▲陳偉殷春訓期間狀況不佳。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

今年開季旅美幫依舊只有陳偉殷待在25人名單，雖然他在熱身賽狀況不慎理想，但先前隨隊記者弗里薩羅（Joe Frisaro）曾爆料，陳偉殷將能夠擔任馬林魚第4號先發，不過總教練馬丁利（Don Mattlingly）在今（25）日親口證實，陳偉殷新賽季將擔任牛棚投手。

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根據《CBSSPORTS》報導，馬林魚目前除了開幕戰先發投手烏雷納（Jose Urena）確定進入先發輪值外，其餘包含陳偉殷在內的6名投手要爭取另外4個先發位置。今天是馬林魚最後一次的熱身賽，賽前馬丁利說先發輪值人選還在考慮，不過陳偉殷已經確定出局。

儘管陳偉殷到了熱身賽最後一天才被告知要從牛棚出發，不過在春訓期間的調整確實不佳，總計出賽5場，其中4場先發，總計16.1局失掉17分都是自責分，還被敲出3支全壘打，防禦率高達9.37，這也是陳偉殷赴美8年以來，春訓表現最差的一季。

▲陳偉殷需要花點時間適應牛棚投手的備戰節奏。（圖／達志影像／美聯社）



畢竟陳偉殷還是先發投手出身，因此儘管被放在牛棚，但新賽季應會擔任長中繼角色，這也可以讓他有更多的調整機會，只不過可能需要點時間適應，陳偉殷7年大聯盟生涯總計出賽174場，只有4場不是先發投手，那幾場還是因為在2017年受傷後，在季末復出時所擔任。