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亞洲U23角力賽　張惠慈女子76級摘金

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▲▼ 亞運角力國手張惠慈 。（圖／記者洪偵源攝）

▲張惠慈。（圖／資料照／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／綜合報導

烏蘭巴托亞洲U23角力錦標賽，中華隊24日傳來捷報，雅加達-巨港亞運國手張惠慈，在女子自由式76公斤級奪下金牌，成為我國第一位在此賽事封后的選手。

亞洲U23是UWW（United World Wrestling，國際角力總會），之前在歐洲與世界賽都有U23層級賽事，亞洲今年是第一次舉行，張惠慈也是第一位在此賽事奪金的台灣選手。

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此次女子76公斤級4人參賽，打循環賽，張惠慈首戰面對哈薩克的阿比洛娃（Ainagul Abirova），她是張惠慈在2016年台中亞青賽銅牌戰的手下敗將，此次對決，張惠慈再以3比0擊敗對方。

第二場張惠慈再接再厲，以6比3擊敗地主的Zagardulam NAIGALSUREN，第三場張惠慈碰上來自印度的老對手普賈（Pooja Pooja），張惠慈2017年亞青賽曾以0比10慘敗給對方，不過同年世青賽復活賽4比0復仇成功，但這回又以0比10敗給普甲。

循環賽先比勝場數，成績若相同再比積分，還是相同就比得分，張惠慈與普賈都是2勝1敗，不過張惠慈兩勝都是壓制勝拿到5分，積分加總10分，普賈兩勝只有對張惠慈是壓制勝，拿到9分。

張惠慈是角力協會積極培訓挑戰2020年東京奧運的選手，今年才滿20歲，由於UWW進行量級調整，過去多征戰75公斤級的張惠慈，預定會挑戰76公斤級的資格。

關鍵字： 角力張惠慈
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