UBA／健行成軍6年奪第2冠　劉孟竹：滋味一樣甜美

▲健行科大教練劉孟竹。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／台北報導

健行科大在107學年度富邦人壽UBA冠軍賽，以88比63的大比分差擊敗義守大學，拿下隊史第2冠。從104學年度隊史首戰公開男一級、隔年拿冠軍，去年失利今年重返榮耀，成軍短短6年拿下2冠，教練劉孟竹開心的說，「雖然不是第一次奪冠，但滋味還是一樣甜美。」

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健行科大103學年度拿下公開男二級冠軍，隔年，隊史首次升上公開一級就闖進八強，105學年度再接再厲，成軍短短4年就拿下冠軍。雖然去年冠軍賽不敵國體，但今年四強賽就完美復仇，並且在24日台北小巨蛋大比分擊退義守，拿下隊史第2座冠軍。

「雖然不是第一次拿冠軍，但滋味還是一樣的美！」劉孟竹賽後說道，「昨天看到義守用三分球轟垮台師大後，更能感受到他們外線火力的恐怖，今天在防守端必須盡可能地去干擾。大家經過去年連霸失利後，今年都很想要討回失去的冠軍，所以才有今天的勝利。」

▲健行科大奪得107學年度UBA冠軍。（圖／大專體總提供）

健行在2013年成軍，目標就是一級戰場，主要球員來源為能仁家商，已經投入SBL的簡祐哲、劉人豪，以及現在的主力謝亞軒、谷毛唯嘉、高承恩、陳范柏彥、林俊吉等人，都是能仁銜接。

能在UBA擠身強權，光有好手還不夠，靈魂人物就是領軍的劉孟竹，2008年他還是四處兼課的講師，2013年提出組隊想法，並轉任健行專任講師，開始打造邁向一級勁旅之路。

健行與其他大專隊伍不同的是，健行不但操練嚴格，還集中住宿，同時管球員的課業，過程中前景一度被看衰，也曾升級失敗，但在不斷努力下，已成為大學籃壇一方強權。