李祥偉再進國家隊上演倒掛金鉤　連兩場先發沒破門嘆可惜

▲中華男足vs索羅門國際友誼賽，李祥偉倒掛金鉤可惜沒射正 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

中華男足今天（24日）晚間6點和索羅門群島於台北田徑場進行國際友誼賽，可惜上半場遭到索羅門12碼進球，下半場都差臨門一腳，最終就以0比1輸球，不過此戰表現亮眼的李祥偉又再回到國家隊23人名單，覺得自己表現平平，可以再更進步。

今年中華男足主場首戰，也是新上任的英國籍新任教頭蘭卡斯特(LouisLancaster)迎來的首場賽事，上半場中前場的李祥偉、李茂、陳浩瑋在前場非常活躍，可惜沒有適當起腳機會和空間，不過上半場結束前，後衛王睿放倒試圖從邊路進攻的對手，12碼由托托利(Benjamin Totori)罰進，半場中華隊0比1落後。

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下半場中華男足雖然掌握大多數的進球時間，加上共有8次射門，但都差臨門一腳，終場就以0比1輸球，全場共有10次射門可惜都未能開胡。賽後蘭卡斯特認為，「該做得壓迫都有做到，但就是門前的把握還不夠。」不過此次陣中也選入幾名新秀，加上很久沒出現在國家隊的李祥偉。

李祥偉上半場表現突出，第38分鐘更來個倒掛金鉤可惜沒有射正，「那一腳剛好球來，順腳就射，但覺得今天表現沒有到很好就平平。」這次是第四次入選國家隊，在蘭卡斯特接任後的兩場比賽（前一場緬甸友誼賽）都是先發，「壓力都會很大，不過把握還不夠很可惜。」

「蘭卡斯特教練上任的兩場比賽都沒破門，覺得可惜。」李祥偉提到，「不過這一場就變得比較敢持球，教練說我的位置很重要，希望我可以勝任。」現在效力台中Futuro的他，未來希望自己可以有機會去外面闖一闖。