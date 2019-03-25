中華隊新教頭前2戰　對手排名落後都無法勝主場還輸

▲中華男足陳瑞杰（圖／記者謝孟儒攝）



記者林育正／台北報導

中華男足新任主帥教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)上任以來，首戰0比0踢平緬甸後，24日在主場0比1不敵所羅門群島，進球和勝利都還沒開張。針對強調高壓逼搶的進攻足球，他提出幾點檢討。

「對索羅門的比賽非常接近，我們製造了很多進攻機會，但需要徹底擊潰對手的心態，這次在關鍵時刻沒能進球。」碰上索羅門中華男足出現不少越位，多次殺入禁區攻勢卻被守住，另有幾次門前放槍以及中柱。「我們不斷強調進攻，攻到禁區大約10多次都沒能完成最後一腳。」

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還是有很多需要修正的地方，問題不可能在一次集訓10天就解決。越位也是需要修正的地方，但球員肯努力跑動，至少比不動還好。今天的表現方向是正確的，希望能延續到六月，還有九月的世界盃資格賽。」蘭卡斯特說。

▲蘭卡斯特。（圖／記者謝孟儒攝）

蘭卡斯特雖然採用逼搶戰術，但他表示不止要想著如何攻擊對手，以及如何防禦，在他的哲學中還要考慮到進攻的不會讓自己受到傷害，另外定位球也得再加強。「進攻的時候也要思考防守，如果我們此刻失球該怎麼辦；防守的時候想進攻，搶到球要怎麼做，我們的思路必須更敏捷。在這8天之中我們不是每天練球，也與球員不斷開會討論。」

這次中華男足在中前場也有新面孔冒出頭，陳瑞杰、李祥偉兩位好手獲得重用，也受到前輩李茂肯定。「他們也刺激到我們這些原本就在國家隊的帶來良性競爭，表現有目共睹。」

▲李茂。（圖／記者謝孟儒攝）

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