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日職／王柏融2支1熱身賽打擊率0.28　將迎接開幕戰

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▲王柏融。（圖／記者楊舒帆攝）

▲王柏融。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日職24日進行官辦熱身賽最終戰，日本火腿與東京養樂多之戰，王柏融先發第3棒，擔任指定打擊，第二打席敲出安打，此戰2打數1安打。

王柏融首打席面對養樂多先發高梨裕稔，兩好球後放掉內角低球站著被三振，火腿前兩局有2支安打沒有得分，4局下西川遙輝安打上壘，輪到王柏融打擊，他敲出右外野安打推進得點圈，終結連4K低潮，不過下一棒中田翔敲出雙殺打，大田泰示挨三振留下殘壘，4局結束火腿與養樂多仍是0比0僵局。

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王柏融6局下上場獲得四壞球保送，可惜留下殘壘，火腿7局下突破0分僵局，石井一成安打帶動，中島卓也三壘安打帶回1分，橫尾俊建再敲安打添1分。

但火腿沒領先太久，養樂多8局上由19歲的潛力重砲村上宗隆轟出3分彈，一棒逆轉超前，隨後中村悠平、上田剛史、塩見泰隆安打串聯下再下一城。8局下王柏融退場，由腰傷復出的近藤健介代打敲出安打，但火腿仍沒有分數進帳，最終以2比4落敗。先發投手有原航平投5局，被敲5安打，奪5次三振，無關勝敗。

王柏融前一戰先發第3棒，連3打席遭到三振，最後一場熱身賽安打掃小低潮。王柏融熱身賽出賽9場，25打數7安打，有1發全壘打，6三振，打擊率0.28。

關鍵字： 王柏融火腿日職
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