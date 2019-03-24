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小熊哈普不爽開季待3A　梅登：我不會怪他

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▲▼哈普（Ian Happ）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈普開季不在25人名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

芝加哥小熊工具人哈普（Ian Happ）去年度過首個完整賽季，不過表現不如新秀賽季搶眼，並且有著嚴重的三振問題，今年春訓熱身賽儘管有稍作修正，但低迷的打擊手感也讓他開季只能從3A出發。總教練梅登（Joe Maddon）表示，「哈普有點不開心，但我不會怪他。」

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今年24歲的哈普是小熊陣中的主戰外野手，除了外野他也能頂上內野守備，打擊方面又是左右開弓，是鬼才教練梅登旗下的一枚活棋，不過他在春訓熱身賽52個打數中，只有7支安打，打擊率只有0.135還被三振了14次，表現是主力野手中最差的，這也讓他無緣開季25人名單。

▲▼哈普（Ian Happ）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈普內、外野都能守。（圖／達志影像／美聯社）

「我們希望哈普能夠走出低潮，重新找回打擊手感，尤其是他的左打」梅登接受訪問表示，「他知道沒辦法擠進開季25人名單後有點不開心，他不應該有這樣的反應，不過我想他只是被嚇到了，所以我不會責怪他。」

哈普在2017年新秀賽季繳出24發全壘打，不過在去年出賽更多場次的情況下，全壘打數量下滑至15支，原本就有著高三振率的問題，也越發嚴重，2018賽季在387個打數中吞下167次三振，根據《ESPN》數據統計，在至少400個打席以上，哈普2好球後的打擊率是小熊隊史最差。

▲▼小阿默拉（Albert Almora Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小阿默拉熱身賽手感火燙。（圖／達志影像／美聯社）

哈普無緣開季後，另一名主力中外野手小阿默拉（Albert Almora Jr.）預計也將會得到更多的上場機會，儘管小阿默拉相較哈普沒有優異的長打能力，不過他的打擊率出色不少，並且在春訓期間49個打數也有17支安打，打擊率0.388，狀況調整得相當理想。

關鍵字： MLB小熊哈普Ian Happ梅登Joe Maddon
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