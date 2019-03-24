馬刺簽下山東摩泰亞納斯　前火箭高炮塔隔2年重返NBA





▲前火箭、CBA山東前鋒摩泰亞納斯（左）將加盟馬刺。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

前火箭、CBA山東外援摩泰亞納斯（Donatas Motiejunas）24日遭《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出將加盟馬刺，合約內容未公布，這也是摩泰亞納斯自2017年離開鵜鶘效力CBA山東後，睽違2年後重返NBA。

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立陶宛籍的摩泰亞納斯，身高有7呎但同時兼具外線投射能力，綽號「D-MO」，曾於2013至2015球季效力火箭，生涯前2季也正好與林書豪互為隊友最廣為人知。

▲摩泰亞納斯曾效力火箭4季。（圖／達志影像／美聯社）

摩泰亞納斯於2013年獲灰狼以第一輪第20順位選中後加入火箭，效力NBA最佳表現為2014年球季於火箭繳出12分、5.9籃板、1.8助攻，繳出36.8%三分球命中率，場均則可貢獻0.7顆三分球，但後2季因傷勢與合約問題於2017年由火箭轉戰鵜鶘34場比賽後就加入CBA山東隊。

28歲的摩泰亞納斯近2季效力山東可繳出場均27.3分、14籃板、4.2次助攻，加入馬刺後預計可提升禁區高度與調度靈活性，馬刺雖於19日拉出9連勝後衝上西區第5，但近期又遭遇2連敗排名倒退回西區第8，而摩泰亞納斯效力的山東於CBA季後賽因已遭淘汰，正好由馬刺攔截並搭上季後賽列車。