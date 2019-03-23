奧運資格賽／上次遭南韓0比8是13年前　中華隊下場硬仗澳洲

▲中華男足友誼賽戰平緬甸。（圖／中華足協提供）

體育中心／綜合報導

中華男足奧運隊前往柬埔寨進行U23會外賽，昨天（22日）首戰碰上實力堅強的南韓，最終以0比8落敗，下一場比賽將要在24日對上澳洲，中華男足上一次遭遇南韓0比8，則是在2006年亞洲盃資格賽的客場賽事。

中華男足奧運隊本屆被分在H組，和強敵澳洲、南韓、柬埔寨同組，首戰先對上南韓，上半場先被進3球，下半場無力反攻再被連續進球，終場就以0比8不敵南韓吞下首敗、另一邊澳洲6比0擊退柬埔，中華隊明天（24日）將要對上澳洲，26日再對上柬埔寨。

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▼中華男足與U23友誼賽。（圖／記者張克銘攝）

而距離上次中華隊以0比8輸給南韓，要追溯到2006年亞洲盃資格賽，當時中華隊先是在台北中山足球場迎戰陣中有安貞煥、金南一、李天秀等15名當年征戰德國世界盃球星的南韓隊，主場繳出了0比2戰績，不過之後又在客場以0比8輸球。

不過當時還未分級，因此資格賽中弱隊就會遇上強隊，而時隔13年，中華隊再度遭遇青訓完整且實力更提升的南韓隊，繳出0比8的戰績，而現任國家隊總教練蘭卡斯特(LouisLancaster)認為，「我們的對手（南韓）和選手平常遇到風格不一樣、二是我們去打客場，環境不熟悉、三則是這個比賽強度很強。」不只看結果，而是要能從中學到什麼。

▼中華男足總教練蘭卡斯特。（圖／記者謝孟儒攝）