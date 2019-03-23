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影／YURI轉隊桃猿開幕戰首亮相！陽光笑容甜翻球迷

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記者王真魚／桃園報導

統一獅前Unigirls高顏值成員YURl轉戰Lamigirls，球迷直呼史上最強「補強」，23日開幕戰首度亮相，吸引全場焦點，對手正好是老東家統一獅，話題十足。

擁有一身好舞技的YURl身高167公分，體重48公斤，生日6月29日，空閒時候喜歡在家叫外賣追劇、看電影。個性活潑外向又開朗的YURl一直是團體中不可或缺的開心果，也抱持著在各演藝範疇上不斷嘗試的積極態度。

拍攝多部商業廣告演出以及許多電影及戲劇 ，YURl在球場以及藝能界的表演資歷完整，人氣居高不下，去年9月退出統一獅，今年受到Lamigo邀請，成為Lamigirls新成員。

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▲▼ ｙｕｒｉ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲YURI 。（圖／記者劉亮亨攝）

繼續以啦啦隊員身份活躍在棒球場邊，YURl先前受訪曾表示：「球迷帶給我們很多正能量、有活力，希望進場一起加油。桃猿真的很厲害，球員也很辛苦，希望新球季能有好成績。」

中職開幕戰今天登場，YURI與其他新成員卉妮、菲菲和若潼首度亮相 ，第一次在主場跳應援，相當投入，展現甜美的笑容，LamiGirls今天也全員到齊，22位成員一字排開，大展舞技，成為場邊最美的風景。

▲▼中華職棒開幕戰-Lamigo girl。（圖／記者黃克翔攝）

▲Lamigirls。（圖／記者黃克翔攝）

▲LamiGirls全員到齊！22位成員一字排開，大展舞技。

▲▼ ｙｕｒｉ 。（圖／記者劉亮亨攝）

關鍵字： Lamigo桃猿Lamigirls中職中華職棒YURI統一獅
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