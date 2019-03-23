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UBA／義守第四節外圍海嘯攻勢　90比68爆冷台師大首闖冠軍戰

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▲▼107學年度UBA四強，義守vs台師大。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲義守爆冷台師大，隊史首闖冠軍戰。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／台北報導

107學年度富邦人壽UBA狀況最火燙的台師大，23日四強賽與義守進行「恩怨對決」。義守在決勝節靠著吳彥侖、陳諾以合飆6顆三分彈射傻台師大，取得全場最多的22分領先，以90比68爆冷隊史首闖冠軍戰。

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儘管首節建立8分優勢，但義守次節陷入大低潮，被台師大拉出11比2猛攻反超，所幸蘇文儒2顆三分球連砍8分，半場結束仍維持38比36領先。第三節台師大單節發生9次失誤，無法把分數拉近，讀秒階段徐鉦順2罰俱中，義守拉開到7分領先。

決勝節台師大仍沒找回狀態，吳彥侖外圍開砲不斷開砲，前5分鐘飆進4顆三分彈，陳諾以也有2顆貢獻，掀起22比6瘋狂攻勢，義守領先分數來到本場最多的23分，終場就以90比68上演「老四驚奇」。

▲▼107學年度UBA四強，義守vs台師大，5號 徐鉦順、8號 吳彥侖；台師大 周桂羽。（圖／大專體總提供）

▲吳彥侖。（圖／大專體總提供）

▲▼107學年度UBA四強，義守vs台師大，5號 徐鉦順、8號 吳彥侖；台師大 周桂羽。（圖／大專體總提供）

▲徐鉦順。（圖／大專體總提供）

義守為今年四強唯一沒拿過冠軍球隊，也是僅存的南台灣學校，102學年度與台師大「鬥毆」雙雙被降級，不過去年就重返四強，今年歷經主力畢業潮，仍靠著羅健斌、徐鉦順、呂威霆等人再闖小巨蛋。

UBA傳統勁旅台師大是4支球隊唯一連霸過的球隊，也是4隊陣容最完整球隊，包含隊長周桂羽、張立杰、黃建智、陳又瑋等都是HBL明星，預賽到複賽打出19連勝佳績，以21勝1敗戰績第一的成績直闖四強賽，不料四強賽對第4種子的義守慘遭滑鐵盧。

關鍵字： UBA義守台師大吳彥侖
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